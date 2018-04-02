Тулеев может продолжить карьеру

Ушедший в отставку Аман Тулеев сможет продолжить работу в Кемеровской области.

Об этом рассказал политолог, профессор Кемеровского государственного университета Александр Коновалов. По словам эксперта, в регионе в 2011 году был принят закон "О присвоении губернатору Кемеровской области Аману Тулееву почетного звания "Народный губернатор"". Согласно документу, за Тулеевым в случае отставки закрепляется кабинет, помощники и доступ к правовым базам данных в администрации Кемеровской области.

"Вполне возможно, что в рамках какого-то общественного советника Тулеев может продолжить работу при Цивилеве, если тот будет нуждаться в такой помощи. По крайней мере, законом такое предусмотрено", — отметил Коновалов.

Другой вариант, при котором Тулеев может продолжить свою карьеру — стать представителем Кемеровской области в Совете Федерации, считает эксперт.

Кроме того, Коновалов опроверг слухи о том, что экс-губернатор может попытаться пройти в областной Совет: "Он в свое время был председателем областного Совета, и я не думаю, что есть смысл возвращаться в ту реку, из которой он уже вышел", пишет газета "Комсомольская правда".

Напомним, глава Кузбасса Аман Тулеев, который занимал пост последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Губернатор Кемеровской области записал прощальное видеообращение.

Решение губернатора связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня": 25 марта в торговом центре произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Исполняющим обязанности губернатора Кузбасса назначен Сергей Цивилев.