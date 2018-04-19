"Получение взятки": в отношении экс-замдиректора ФСИН Коршунова возбудили очередное уголовное дело

в этот день
19.04.18
23:18
В Екб.01:18
"Ростех" собирается обанкротить Курганмашзавод и объединить его с тульским КБП
Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки
Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы
Главное
Мигель Диас-Канель избран на пост председателя Госсовета Кубы

Тема дня
Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
В Тимирязевской академии очередное увольнение: работы лишился директор исторического музея
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 762



Новости
19.04.2018 21:26 Мск (23:26 Екб)
общество | Центральный ФО
"Получение взятки": в отношении экс-замдиректора ФСИН Коршунова возбудили очередное уголовное дело
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Олег Коршунов (2017) | Фото:ТАСС

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, а также его соучастников - бывшего начальника отдела государственного оборонного заказа и бюджетного планирования – заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светланы Алексеевой, Анны Рибицкой и Марины Дюковой. Коршунов и Алексеева подозреваются в получении взятки, Рибицкая –в посредничестве во взяточничестве, а Дюкова – в даче взятки, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2015-2016 гг. Коршунов и Алексеева предложили Марине Дюковой участвовать в аукционах в электронной форме на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Они пообещали ей заключить от имени ФСИН России с подконтрольным ей ООО "Энергоресурс" государственные контракты по завышенной цене, при этом потребовали передать им в качестве взятки 10% от их стоимости.

В 2016 г. Коршунов заключил от лица ФСИН России государственные контракты на поставку автомобильного топлива на общую сумму 940 млн руб., что на 109 млн выше рыночной стоимости топлива, а затем перечислил часть денег на счета "Энергоресурса".

Олег Коршунов(2017)|Фото:ТАСС

Кроме того, в начале февраля 2016 г. Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку сахара. При этом они знали о недостоверности рыночной стоимости товара в полученных от Дюковой коммерческих предложениях. В итоге, по данным следствия, были заключены государственные контракты на сумму более 402 млн рубл., что на 50 млн выше рыночной стоимости продукции.

В дальнейшем Коршунов и Алексеева потребовали от Дюковой передать им в качестве взятки 10% от стоимости заключенного контракта, то есть 40 млн руб. Через посредника Рибицкую они получили часть взятки - 1,5 млн руб.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.

Отметим, что Коршунов является фигурантом еще ряда эпизодов преступной деятельности, в том числе злоупотребления должностными полномочиями, мошенничества и растраты. В отношении него, а также Алексеевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дюкова находится под домашним арестом.

Другие новости по темам: фсин, олег коршунов, взятка
19.04.2018 21:26 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
23:26 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 10:32 Мск
СМИ сообщили о новом уголовном деле в отношении экс-замглавы ФСИН Коршунова

Ранее 19.03.2018 12:54 Мск
В отношении бывшего замдиректора ФСИН России возбуждено еще одно уголовное дело

Ранее 18.10.2017 14:43 Мск
По уголовному делу замдиректора ФСИН России задержана предполагаемая соучастница Коршунова

Ранее 14.09.2017 20:51 Мск
По решению суда. Заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова на месяц заключили под стражу

Ранее 14.09.2017 09:59 Мск
Заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову предъявлено обвинение по двум эпизодам

Ранее 13.09.2017 13:29 Мск
Задержанного замдиректора ФСИН России Коршунова подозревают в растрате в особо крупном размере

Ранее 13.09.2017 11:38 Мск
СМИ сообщили о задержании замглавы ФСИН Коршунова








Добавить комментарий:

"Получение взятки": в отношении экс-замдиректора ФСИН Коршунова возбудили очередное уголовное дело
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+