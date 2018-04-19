"Получение взятки": в отношении экс-замдиректора ФСИН Коршунова возбудили очередное уголовное дело

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, а также его соучастников - бывшего начальника отдела государственного оборонного заказа и бюджетного планирования – заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светланы Алексеевой, Анны Рибицкой и Марины Дюковой. Коршунов и Алексеева подозреваются в получении взятки, Рибицкая –в посредничестве во взяточничестве, а Дюкова – в даче взятки, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2015-2016 гг. Коршунов и Алексеева предложили Марине Дюковой участвовать в аукционах в электронной форме на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Они пообещали ей заключить от имени ФСИН России с подконтрольным ей ООО "Энергоресурс" государственные контракты по завышенной цене, при этом потребовали передать им в качестве взятки 10% от их стоимости.

В 2016 г. Коршунов заключил от лица ФСИН России государственные контракты на поставку автомобильного топлива на общую сумму 940 млн руб., что на 109 млн выше рыночной стоимости топлива, а затем перечислил часть денег на счета "Энергоресурса".

Кроме того, в начале февраля 2016 г. Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку сахара. При этом они знали о недостоверности рыночной стоимости товара в полученных от Дюковой коммерческих предложениях. В итоге, по данным следствия, были заключены государственные контракты на сумму более 402 млн рубл., что на 50 млн выше рыночной стоимости продукции.

В дальнейшем Коршунов и Алексеева потребовали от Дюковой передать им в качестве взятки 10% от стоимости заключенного контракта, то есть 40 млн руб. Через посредника Рибицкую они получили часть взятки - 1,5 млн руб.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.

Отметим, что Коршунов является фигурантом еще ряда эпизодов преступной деятельности, в том числе злоупотребления должностными полномочиями, мошенничества и растраты. В отношении него, а также Алексеевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дюкова находится под домашним арестом.