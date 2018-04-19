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"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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Новости
19.04.2018 21:12 Мск (23:12 Екб)
политика | В России | За рубежом
В кровь Юлии Скрипаль могли впрыснуть химикат, - посольство РФ в Лондоне
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(2018) | Фото: AP

В посольстве России в Великобритании предположили, что в кровь Юлии Скрипаль могли впрыснуть химикат. Об этом говорится в официальном комментарии российского представительства, передает корреспондент Накануне.RU.

В посольстве сообщили, что контакты с россиянкой Юлией Скрипаль заблокированы, официальной информации о ее состоянии здоровья нет.

"Все публичные заявления, сделанные до настоящего времени официальными британскими властями, не могут рассматриваться как достоверные. Эта скандальная ситуация еще раз подтверждает, что по отношению к семье Скрипалей, которые являются российскими гражданами, осуществлена неслыханная провокация с помощью британских спецслужб", - сказано в сообщении посольства.

Сегодня, 19 апреля, посольство РФ в Великобританции в очередной раз официально обратилось с нотой в Форин Офис с требованием провести медицинское освидетельствование Скрипаль российскими медиками. Сейчас в распоряжении российской стороны имеется только доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), при этом количество вопросов посольства к британской стороне "зашкаливает".

‍"В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? Притом что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось. Данная картина не только не характерна для отравляющих веществ нервнопаралитического действия, но и может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию", - предположили в посольстве и призвали "правительство консерваторов" раскрыть всю имеющуюся информацию по отравлению в Солсбери для российской стороны и британской общественности, дать возможность российским и британским СМИ свободно освещать это дело.

Напомним, 4 марта осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

16 марта СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

(2018)|Фото: AP

Постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон готов ответить на все вопросы Москвы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и сделает это "как можно скорее, в течение 10 дней".

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19.04.2018 21:12 Мск | Лондон | Евгений Иванов
23:12 Екб


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В кровь Юлии Скрипаль могли впрыснуть химикат, - посольство РФ в Лондоне
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