Отец мальчика из ролика о "химатаке" в Сирии пообещал дать показания

Отец сирийского мальчика, задействованного в видеоролике организации "Белые каски" о "химатаке", готов дать показания любым международным организациям, что применения химоружия в сирийском городе Дума не было.

"Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готова свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия", - сообщил журналистам сам отец мальчика - Омар Диаб.

Ранее 11-летний Диаба рассказал телеканалу "Россия 24", что боевики из исламистской организации "Джейш аль-Ислам" дали ему за участие в съемках финики и печенье.

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, показанных в качестве свидетелей химатаки. По его словам, Россия намерена привезти на встречу ОЗХО тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии, пишет ТАСС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров после появления информации о химатаке в Думе заявил о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" ее постановочного характера. По его словам, к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.