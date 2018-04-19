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Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
19.04.2018 20:53 Мск (22:53 Екб)
политика | За рубежом
Отец мальчика из ролика о "химатаке" в Сирии пообещал дать показания
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химатака, сирия, химическое оружие, фейк, белые каски (2017) | Фото: eadaily.com

Отец сирийского мальчика, задействованного в видеоролике организации "Белые каски" о "химатаке", готов дать показания любым международным организациям, что применения химоружия в сирийском городе Дума не было.
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"Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готова свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия", - сообщил журналистам сам отец мальчика - Омар Диаб.

Ранее 11-летний Диаба рассказал телеканалу "Россия 24", что боевики из исламистской организации "Джейш аль-Ислам" дали ему за участие в съемках финики и печенье.

химатака, сирия, химическое оружие, фейк, белые каски(2017)|Фото: eadaily.com

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, показанных в качестве свидетелей химатаки. По его словам, Россия намерена привезти на встречу ОЗХО тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии, пишет ТАСС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров после появления информации о химатаке в Думе заявил о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" ее постановочного характера. По его словам, к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

При этом, по данным ВОЗ, в день предполагаемой атаки в медучреждения поступили примерно 500 человек с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами, из них 70 скончались.

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19.04.2018 20:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.04.2018 20:27 Мск
Постпред РФ при ОЗХО рассказал о постановочном характере "химатаки" в Сирии








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Отец мальчика из ролика о "химатаке" в Сирии пообещал дать показания
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