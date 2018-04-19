Суд признал права отца Виктора Цоя на его песни

Басманный суд Москвы признал недействительной сделку между отцом погибшего в 1990 г. лидера группы "Кино" Виктора Цоя Робертом Цоем и ООО "Музыкальное право" о передаче компании прав на использование песен музыканта.

"Суд постановил признать сделку недействительной", - сказал собеседник ТАСС в суде.

Роберт Цой подал иск на ООО "Музыкальное право", в котором просил признать сделку о передаче исключительных имущественных прав на произведения, исполнение и фонограммы Виктора Цоя недействительной из-за того, что она была совершена "под влиянием обмана", а договор был составлен с нарушениями.