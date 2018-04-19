Сотрудники полиции Тавды раскрыли кражу дизеля из "КАМАЗа"

Сотрудники полиции Тавды раскрыли кражу дизельного топлива с грузового "КАМАЗа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

О краже сообщил хозяин грузовика в начале апреля. Речь шла о похищенных 150 литров топлива из "КАМАЗа", который находился на территории лесопильной базы на улице Кардонской в Тавде. Причиненный ему ущерб гражданин оценил в 4 тыс. рублей.

В настоящее время злоумышленники задержаны, ими оказались безработные местные жители 1995 и 1996 годов рождения. Один из них ранее был судим за незаконное завладение транспортным средством. Вину злоумышленники признали, сообщив, что вырученные средства они потратили на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело.