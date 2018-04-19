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19.04.2018
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
19.04.2018 19:00 Мск (21:00 Екб)
происшествия | Центральный ФО
Суд в Москве продлил арест экс-депутату Госдумы Варшавскому
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вадим варшавский депутат владелец гк эстар змз (2009) | Фото: www.anadyr.org

Арест экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому, обвиняемому в хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц", продлен до 20 июля. Такое решение принял Тверской суд Москвы, передает МИА "Россия сегодня".

"Суд продлил арест Варшавскому Вадиму до 20 июля", - сказали в пресс-службе суда.

Как сообщало Накануне.RU, по данным полиции, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из банка.

По имеющимся фактам возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Бывшего депутата задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Лицензия ЦБ у банка "Петрокоммерц" была отозвана в 2015 году. Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц было возбуждено в мае 2016 года. Согласно версии следствия, "Петрокоммерц" в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в состав "Эстар" Варшавского, кредит на 2,78 млрд рублей, который так и не возвращен. В декабре 2016 года в рамках этого дела дома Варшавского и в офисе его компании "Эстар" прошли обыски.

Отметим, в 2014 году по факту преднамеренного банкротства ЗМЗ было возбуждено уголовное дело.

Вадим Варшавский был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2011 годы).

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19.04.2018 19:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 07:35 Мск
Экс-депутат Госдумы задержан по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц"








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Суд в Москве продлил арест экс-депутату Госдумы Варшавскому
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