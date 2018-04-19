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Мигель Диас-Канель избран на пост председателя Госсовета Кубы

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от издателя  |  комментариев: 5


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Мигель Диас-Канель избран на пост председателя Госсовета Кубы
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Мигель Диас-Канель (2018) | Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент РФ Владимир Путин поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на пост председателя Государственного Совета Кубы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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В поздравительной телеграмме глава российского государства выразил уверенность, что под руководством Мигеля Диас-Канеля страна продолжит уверенно продвигаться к целям, провозглашенным Кубинской революцией и выйдет на новые рубежи социально-экономического развития.

В России высоко ценят отношения с Кубой, основывающиеся на прочных традициях дружбы и взаимного уважения, отметил Путин, подтвердив готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между странами.

Кроме того, президент направил телеграмму Раулю Кастро, в которой поблагодарил его за многолетнее плодотворное взаимодействие, "способствовавшее поступательному развитию российско-кубинских отношений".

"Владимир Путин подчеркнул, что Рауль Кастро пользуется большим уважением как настоящий друг России, как мудрый и дальновидный политик, многое сделавший для решения важных социально-экономических задач, стоящих перед Кубой, а также для защиты ее государственного суверенитета и укрепления ее позиций на международной арене", - говорится в сообщении.

По мнению Путина, деятельность Рауля Кастро во главе Компартии Кубы будет и дальше способствовать укреплению стратегического партнерства.

Напомним, в конце 2017 года Кастро объявил о планах покинуть пост председателя Госсовета Кубы в апреле 2018 года. При этом ожидается, что он останется во главе правящей в стране Коммунистической партии до 2021 года.

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19.04.2018 17:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.04.2018 08:29 Мск
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Мигель Диас-Канель избран на пост председателя Госсовета Кубы
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