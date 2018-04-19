Заммэра Сочи задержан по подозрению в превышении полномочий

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заммэра Сочи Юрия Паламарчука, подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Чиновник также является председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города".

По версии следствия, в феврале 2016 года, зная о наличии кредиторской задолженности и убытков АО, мужчина принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации ООО "ТСМ".

С указанной организацией были заключены договора на оказание услуг по обработке и транспортированию ТБО по завышенной стоимости. "Между тем данная организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику. В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом разница между тарифом ООО "ТСМ" и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 млн рублей. Таким образом АО был причинен ущерб на указанную денежную сумму.

Чиновник задержан, по месту его работы и жительства проводятся обыски.