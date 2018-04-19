Юристы свердловского главка полиции отмечают профессиональный праздник - День юридической службы в системе МВД, сотрудники Правового управления принимают поздравления, сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что профессиональный праздник этой категории работников был возвращен в 2018 году приказом МВД России.

"Юристы в погонах практически в ежедневном режиме защищают интересы свердловского гарнизона полиции в целом, и отдельных его представителей из числа личного состава. Эта служба так же важна, как и любая иная в системе МВД. Без нее невозможно издать ни один приказ, заключить договор или любое соглашение. Именно здесь концентрируется вся актуальная нормативно-правовая база, на основе которой осуществляется деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, по защите интересов граждан", - прокомментировал Горелых.

Юридическую службу ГУ МВД России по Свердловской области последние 23 года возглавляет полковник внутренней службы Игорь Бессонов. "Он практически живая легенда гарнизона, стоял у истоков многих реформ нашего ведомства", - отметил официальный представитель регионального полицейского главка.

Коллеги по гарнизону и из других правоохранительных структур желают юристам выдержки, оптимизма и успехов, чтобы им всегда сопутствовала удача в делах, отметил Горелых. "Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес правоведов", - говорится в сообщении.