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"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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Новости
19.04.2018 16:38 Мск (18:38 Екб)
экономика | Центральный ФО
В ТПП РФ призвали выработать рекомендации финансовому блоку на основе доклада о конкурентоспособности экономики в 2017 году
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В Торгово-промышленной палате обсудили доклад об изменении конкурентоспособности экономики РФ в 2017 году, подготовленный Советом ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики. В документе по 11 разделам проанализированы факторы, влияющие на промышленные предприятия гражданской направленности. Представители сегмента констатируют, что минувший год был непростым, несмотря на декларированные меры по улучшению условий для ведения бизнеса. Подробности - в материале Накануне.RU.
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Авторы работы надеются, что доклад будет осуществляться ежегодно. Процесс обсуждения первого исследования планируется завершить до 30 мая текущего года и представить его результаты с учетом замечаний и предложений на заседании правления ТПП.

Как отметил глава Совета ТПП, глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, доклад является продуктом не только профильного совета, он "родился" в том числе в кооперации с другими структурами ТПП РФ, а также по результатам поездок по регионам и "долгих размышлений участников написания этого доклада".

Подробно текст экспертного анализа ситуации с точки зрения оценки конкурентоспособности экономики страны был представлен сегодня на закрытом заседании Совета. Большое внимание было уделено налоговой и денежно-кредитной политике, как одним из важнейших факторов влияния на самочувствие экономики РФ.

Так, как подчеркнул Бабкин, несмотря на декларированный отказ от повышения налогов, без увеличения налоговой нагрузки в прошлом году не обошлось. В частности поступления в консолидированный бюджет РФ выросли на 20%, а федеральный бюджет собрал на 32% больше налогов. Это на фоне того, что экономика страны выросла только на 1,5%. "Из-за несоответствия темпов роста экономики и темпов роста сбора налогов идет задолженность по платежам в бюджет предприятий обрабатывающей промышленности - на 12% в 2017 году", - прокомментировал он.

Кроме того, вырос НДПИ, ожесточился коэффициент налога на имущество, повысились тарифы системы "Платон", привел пример Бабкин. В этой связи в Совете обращают внимание на необходимость снижения налогов для создания более эффективных условий для ведения бизнеса в России.

Также было отмечено, что к ослаблению конкурентоспособности российской экономики приводит в том числе монополизация банковского сектора. В 2017 году количество кредитных организаций снизилось на 10%. Это, как подчеркивают авторы доклада, приводит и к удорожанию обслуживания банка, которая в крупнейших банках может достигать 2%.

По словам Бабкина, банковская система в России сегодня работает "неэффективно и недоступно", а ключевая ставка, хоть и была заметно снижена, все равно "является запредельной". "Это заоблачная величина, которая является серьезным препятствием для модернизации и развития экономики", - сказал промышленник.

Глава комитета ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза в ходе обсуждения доклада отметил, что за 16 лет существования банков ЦБ ликвидировал 83% от общего их количества. Беспокойство, по его мнению, вызывает и то, что только в 2017 году были закрыты 208 банковских филиалов.

Одним из барьеров для развития экономики, по мнению эксперта, является и низкая денежная масса. Сегодня она составляет лишь 46% ВВП, тогда как в Китае она превышает 200%. Как подчеркнул Гамза, страна нуждается в новой монетарной политике. На этом фоне заявления президента РФ о необходимости добиться роста экономики в 1,5 раза за 6 лет требуют того, чтобы "реальный экономический рост составлял не менее 5%". "Иначе мы просто этого не достигнем", - считает эксперт. При этом денежная масса к 2024 году должна достигнуть 100% ВВП.

Оценивая в целом подготовленный доклад, Гамза отметил, что он получился и нет сомнений в том, что он будет востребован бизнес-сообществом и органами власти.

В докладе Совета ТПП РФ также дан анализ текущей ситуации по зарплате работников промышленности, стоимости энергоресурсов и грузоперевозок, ведению бухгалтерского и налогового учета, мерам поддержки производства, оценены риски при ведении бизнеса, общие условия, система подготовки кадров для сектора, влияние санкций, а также политика в области культуры, как фактор влияния на экономику страны.

Эксперты отмечают, что предприятия почувствовали и некоторые позитивные сдвиги, например, в части субсидий. Однако этого недостаточно, и меры поддержки, хоть и растут количественно, но все равно проводятся "несмело, нестабильно, неуверенно и в очень скромных размерах".

В ходе обсуждения исследования авторов доклада призвали более жестко определяться, что необходимо делать по итогам выявления всех указанных в докладе слабых мест, а также выделить отдельный раздел, чтобы "прописать наше видение мер и инструментов, которое позволит задействовать имеющиеся эффективные ресурсы" для развития российской экономики.

В частности было предложено выработать на основе наиболее значимых блоков доклада - налогообложения и денежно-кредитной политики - конкретные рекомендации правительству РФ, профессионально сформулировать их для финансового блока страны.

Другие новости по темам: Совет ТПП, Константин Бабкин, доклад, экономика, налоги
19.04.2018 16:38 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.04.2018 13:00 Мск
Совет ТПП: Россия выглядит с точки зрения оплаты труда "довольно позорно"

Ранее 18.04.2018 21:01 Мск
Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки

Ранее 16.04.2018 17:54 Мск
В Торгово-промышленной палате РФ 19 апреля представят ежегодный доклад о состоянии конкурентоспособности экономики РФ








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В ТПП РФ призвали выработать рекомендации финансовому блоку на основе доклада о конкурентоспособности экономики в 2017 году
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