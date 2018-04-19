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Хороший год! "Нефтегазовые генералы" ямальского заксобрания в разы увеличили доходы
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Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, значок депутата ЯНАО, заксобрание ЯНАО (2015) | Фото:

Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа отчитались о доходах за 2017 г. В окружном парламенте не сменился лидер по доходам, а догоняющие увеличили заработки на 10-20 млн руб. Улучшилось материальное положение и у группы депутатов с самыми низкими доходами. Неудачным с финансовой точки зрения год был лишь для одного парламентария. Подробно о миллионах, квартирах и машинах ямальских политиках - в материале Накануне.RU.

В разрезе фракций самый большой доход на депутата имеет "Единая Россия". И это неудивительно - партию представляют главные "нефтегазовые генералы". Суммарный доход членов фракции - 624,1 млн руб или порядка 36,7 млн руб. на одного депутата. Два представителя ЛДПР суммарно заработали 22,2 млн руб., фракции "Справедливой России" и КПРФ, состоящие из одного депутата - 13,7 и 9,3 млн руб. соответственно.

Председатель заксобрания Ямала Сергей Ямкин получил доход в размере 27,3 млн руб. В 2016-м, напомним, он заработал 18,8 млн руб., что на 10 млн меньше, чем в 2015 г.

Прошлогодний лидер, член "ЕР", директор "Криогаз - Высоцк" Сергей Соловьев не сдал позиций. Если в прошлом году он возглавил ТОП самых богатых депутатов с доходом в 78 млн руб., то нынче сумма в его декларации составила 120,6 млн руб. Несмотря на то, что коллеги ударными темпами наращивали доходы (иные нефтегазовые генералы увеличили их сразу в два раза), Соловьев остается недосягаем для преследователей. У Соловьева по-прежнему нет машин, одну из трех квартир он продал.

Сергей Соловьев, Арктик СПГ 2(2017)|Фото: i.ytimg.com

Доход депутата Олега Арно вырос с 59,9 млн руб. до 70,8 млн руб. Парламентарий пополнил свой автопарк. К авто "Toyota Land Cruiser 200", мотоциклам "Хонда GL" и "Harley Davidson", снегоходу и снегоболотоходу добавился автомобиль M20 КОМБИ и новый снегоход. Депутат владеет двумя квартирами и гаражом, в собственности супруги - земельный участок, квартира и авто MITSUBISHI PAJERO.

Гендиректор "Газпром добычи Ноябрьска" Игорь Крутиков в прошлом году заработал 63,8 млн руб., в 2016 г. он задекларировал 47,1 млн руб. В собственности депутата жилой дом, земельный участок, квартира и гараж, авто имеется только у супруги - Мерседес-Бенц GLA 250.

Новички, избранные в заксобрание в 2017 г., Александр Корякин и Василий Степанов заработали 62,5 млн руб. и 13,5 млн руб. соответственно. Гендиректор компании "Газпром добыча Уренгой" владеет земельными участками, площадью 1793,96 и 1178 кв. м, у него два жилых дома, три квартиры, два гаража и гаражный бокс. Ему принадлежат доли в двух нежилых помещениях. Корякин ездит на Лексус RX-350 и MAZDA СX-5. Его супруга в 2017 г. заработала 3,1 млн руб.

Гендиректор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк поднял доход с 20 млн руб. в 2016-м до 52,1 млн руб. Если годом ранее в декларации бизнесмена значилось лишь два земельных участка, то сейчас на него зарегистрировано несколько сотен участков.

Заместитель председателя комитета по промышленности, природопользованию и экологии Павел Крюков заработал 51,1 млн руб, его доходы увеличились почти на 17 млн. Супруга заработала еще 2,2 млн руб. (1,5 млн руб. в 2016 г.)

Редкое в 2017 г. для ямальского парламента явление - падение доходов - наблюдается у замгендиректора "Газпромнефти-Ямала" Валерия Миннибаева. Его доход упал с 76,8 млн руб. в 2016-м до 15,1 млн руб. Депутата продал свой Lexus RX 350.

Валерий Миннибаев, председатель думы Муравленко, депутат законодательного собрания ЯНАО(2015)|Фото: newsn.ru

Первый заместитель председателя ямальского заксобрания Владимир Казарин заработал 31,7 млн руб. против 24,5 млн руб. в 2016-м. У депутата четыре квартиры: 34,5, 116,1, 78,9, 88,3 "квадрата", одну из которых депутат купил в прошлом году. Он владеет двумя гаражными боксами, гаражом и несколькими нежилыми помещениями.

Почти на 10 млн руб. вырос доход председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Марата Абдрахманова. Он заработал 23,2 млн руб. У депутата по-прежнему два жилых дома, земельный участок и машино-место, у супруги две квартиры 139,8 и 50,1 кв. м.

В два раза, с 7,2 до 13,5 млн руб. выросли доходы Анатолия Голубенко. Еще более успешным год был для председателя комитета по промышленности, природопользованию и экологии Дмитрия Жаромских, который заработал 21,2 млн руб. В прошлом году его доход составил лишь 14,3 млн руб. На миллион с лишним, до 8,2 млн руб., увеличила свой заработок и супруга депутата. Вместе они владеют двумя квартирами и земельным участком. В гараже парламентария "Мерседес Бенц E280" и "Мицубиси Pajero Sport".

Депутат из группы политиков с самыми скромными по меркам северного парламента доходами Иван Вершинин приближается к двухзначной цифре, за год его доходы выросли с 5 до 8,5 млн руб. 8,6 млн руб. заработал "единоросс" Игорь Герелишин. Из списка недвижимости в собственности депутата исчезла единственная квартира, площадью 74,4 "квадрата", Герелишину принадлежала половина доли. У парламентария лишь авто Toyota Land Cruiser 200, на праве пользования ему с супругой принадлежит квартира. С 9,7 млн руб. до 13,6 млн руб. выросли доходы единственного "эсера" в заксобрании автономии Валерия Степанченко. 13,5 млн руб. задекларировал Эдуард Яунгард.

Заксобрание Ямала, Елена Зленко(2017)|Фото: zsyanao.ru

Рейтинг женщин-депутатов по величине доходов возглавила зампред заксобрания Елена Зленко с доходом в 21,8 млн руб., она вдвое увеличила свой заработок. Депутат вдобавок к двум "Мицубиси Паджеро" купила авто KИA JES (SPORTAGE). В 2016 г. за Зленко числился земельный участок в 2301 кв. м., дом, площадью 252,7 "квадрата" и квартира в 317,7 кв.м. В 2017-м список собственности пополнился еще одним земельным участком, площадью 215 кв. м и квартирой размером 120,7 "квадратов". Супруг Зленко заработал 6,7 млн руб. Доход заместителя председателя комитета по государственному устройству Людмилы Ивановой 13,5 млн руб., Елены Лаптандер - 11,5 млн руб., лидера коммунистов Ямала Елены Кукушкиной - 9,2 млн руб.

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19.04.2018 17:39 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
19:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.04.2017 13:30 Мск
Доходы ямальских депутатов снизились

Ранее 22.04.2016 09:33 Мск
Депутаты Ямала отчитались о доходах: в лидерах - новички и бывший спикер








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Хороший год! "Нефтегазовые генералы" ямальского заксобрания в разы увеличили доходы
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