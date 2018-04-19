"Славные парни", "Разведопрос" и "Самогон". Дмитрий Goblin Пучков презентует новые книги в Екатеринбурге

Известный российский писатель, публицист, переводчик и блогер Дмитрий Goblin Пучков, встретится со зрителями и читателями из Екатеринбурга на двух творческих встречах 23-24 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

23 апреля Дмитрий Пучков проведет творческую встречу в "Доме Книги" и презентует три книги, выпущенные при его участии Издательским домом "Питер". Одна из них – "Славные парни" – расскажет про итало-ирландского бандита по имени Генри Хилл, который работал на мафию. Книга написана Николасом Пиледжи со слов самого Хилла.

"Он работал в мафии на полную ставку в качестве рэкетира и громилы, он был rara avis — той редкой птицей, которую охотно изучили бы как социальные антропологи, так и копы. Именно по этой книге был снят фильм "Славне парни", режиссера Мартина Скорсезе", - рассказывают организаторы.

Кроме экшена, будет также научно-познавательная серия "Разведопрос", написанная по беседам Дмитрия Goblin Пучкова с различными историками, писателями, учеными, популяризаторами науки, искусствоведами. "Разведопрос" в YouTube стал уже своеобразной "визитной карточкой" Goblin'a и теперь перебрался в печатную версию.

Заключительной презентованной книгой станет "Самогон". Как говорят организаторы, эта работа – "для настоящего мужчины, который и спляшет, и споет, и по морде надает".

Встреча пройдет 23 апреля в 18.30 в "Доме Книги" (ул. Антона Валека, 12).

Кроме того, 24 апреля в 18.00 в музее "Россия – Моя история" (ул. Народной Воли, 49) пройдет еще одна встреча, где более подробно будет представлена серия "Разведопрос".