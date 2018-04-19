Си Цзиньпин напомнил Терезе Мэй о нормах международного права в связи с Сирией

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава китайского государства отметил, что в ходе визита Мэй в начале этого года начался "золотой век" в двусторонних отношениях. Вместе с тем, как сообщает Центральное телевидение Китая, в ходе беседы Си Цзиньпин затронул и проблемные аспекты взаимодействия Пекина и Лондона: ситуацию в Сирии и вопросы торговли.

Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР очень обеспокоена происходящим в Сирии. Он напомнил, что Китай никогда не одобрял применение силы в международных отношениях, выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета других стран и действует в соответствии с правилами, признанными международным сообществом. В настоящее время необходимо как можно скорее остудить ситуацию и надлежащим образом расследовать вопрос о предполагаемой химической атаке.

Говоря о мировой торговле, китайский лидер обратил внимание на то, что обе страны являются выгодополучателями от экономической глобализации. Китай готов строить открытую мировую экономику вместе с другими странами, включая Великобританию.

Напомним, сегодня стало известно, что в намечающуюся торговую войну против Китая на стороне США готов вступить Евросоюз.