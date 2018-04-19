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Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
19.04.2018 20:11 Мск (22:11 Екб)
политика | За рубежом
Си Цзиньпин напомнил Терезе Мэй о нормах международного права в связи с Сирией
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Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Т. Мэй (2018) | Фото: cpc.people.com.cn

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава китайского государства отметил, что в ходе визита Мэй в начале этого года начался "золотой век" в двусторонних отношениях. Вместе с тем, как сообщает Центральное телевидение Китая, в ходе беседы Си Цзиньпин затронул и проблемные аспекты взаимодействия Пекина и Лондона: ситуацию в Сирии и вопросы торговли.
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Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР очень обеспокоена происходящим в Сирии. Он напомнил, что Китай никогда не одобрял применение силы в международных отношениях, выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета других стран и действует в соответствии с правилами, признанными международным сообществом. В настоящее время необходимо как можно скорее остудить ситуацию и надлежащим образом расследовать вопрос о предполагаемой химической атаке.

Говоря о мировой торговле, китайский лидер обратил внимание на то, что обе страны являются выгодополучателями от экономической глобализации. Китай готов строить открытую мировую экономику вместе с другими странами, включая Великобританию.

Напомним, сегодня стало известно, что в намечающуюся торговую войну против Китая на стороне США готов вступить Евросоюз.

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19.04.2018 20:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:11 Екб


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Си Цзиньпин напомнил Терезе Мэй о нормах международного права в связи с Сирией
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