Суд принял решение закрыть центр "Guru" в Екатеринбурге

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск департамента государственного жилищного и строительного надзора региона о запрете эксплуатации здания досугового центра Guru, который находится в Екатеринбурге на улице Репина, 22. Об этом сообщается на сайте департамента.

Ранее суд запретил эксплуатацию этого объекта до получения разрешительных документов, однако оказалось, что здание продолжает работать без подтверждения безопасности здания. Кроме того, в 2016 году в ТЦ Guru были проведены проверки, которые показали многочисленные нарушения, в том числе и нарушения требований пожарной безопасности.

В департаменте настаивают на том, чтобы здание было закрыто немедленно. Главная причина - центр Guru после реконструкции ввели в эксплуатацию без разрешения.

Сейчас в этом здании, которое располагается недалеко от "Екатеринбург - Арены", находится отель, фитнес-клуб, танцевальный зал и ресторан.

Отметим, что в Екатеринбурге особое внимание уделяется пожарной безопасности в ТЦ, в связи с трагедией в кемеровском кинотеатре "Зимняя вишня", где погибло 64 человека. Прокуратура проверят торговые центры города, а также в местах большого скопления людей проходят противопожарные учебные тревоги.