Ямальские депутаты запретили продажу электронных сигарет детям

Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании заксобрания приняли региональный закон о запрете продажи электронных сигарет детям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного заксобрания.

С инициативой выступили председатель Заксобрания автономного округа Сергей Ямкин и председатель комитета окружного парламента по социальной политике и ЖКХ Елена Зленко.

"Разработка закона обусловлена ростом популярности никотиносодержащих продуктов, являющихся альтернативой курению табака, в том числе среди несовершеннолетних. Принимая эти нормы, мы хотим обратить особое внимание родителей, которые могут оградить своих детей от пагубного пристрастия", – прокомментировала Елена Зленко.

Действие закона будет распространяться на граждан, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу и распространение ЭСДН и жидкостей для них.

За нарушение ограничения установлены административные штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. руб. В случае повторного нарушения его размер штрафа увеличится: 5 тыс., 30 тыс. и 100 тыс. соответственно.

Законопроекты прошли экспертизу по оценке их регулирующего воздействия, а также публичные консультации и поддержаны окружными департаментами здравоохранения и АПК, торговли и продовольствия. Аналогичные законы уже приняты в некоторых субъектах РФ. Отметим, что вопрос мог быть рассмотрен в марте, однако он был исключен из повестки мартовского заседания.