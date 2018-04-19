Глава свердловского облизбиркома Чайников отчитался о доходах: ни квартиры, ни машины

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников отчитался о доходах за 2017 год. Документ опубликован на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

За 2017 год Чайников успел заработать 3 млн 115 тыс.руб. Согласно декларации, в собственности у него нет ни дома, ни квартиры, ни машины. Только нежилое помещение площадью 19 кв.м и помещение гостиничного типа - 55,2 кв.м.

Как сообщало Накануне.RU, ранее о своих доходах за 2017 год отчитались чиновники из правительства Свердловской области. Самым богатым из них оказался первый заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов, а глава Среднего Урала Евгений Куйвашев за год увеличил доходы на 2 млн руб.