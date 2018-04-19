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от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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В Пермском развлекательном центре "Октябрь" не согласны с решением о приостановке работы
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Октябрь, детский центр, Пермь (2018) | Фото: 2ГИС - 2Gis

Руководство "Октября" не согласно с приостановлением работы развлекательного центра и будет отстаивать свои права в суде. В пермском детском развлекательном центре прокомментировали ситуацию с приостановкой деятельности, передает корреспондент Накануне.RU.

"19 апреля 2018 года развлекательный центр "Октябрь" был опечатан судебными приставами, его деятельность - приостановлена. Для всех сотрудников это стало полной неожиданностью и ударом по репутации. Раньше судебных приставов к нам в центр пришли журналисты, которые были проинформированы о приходе приставов. Руководству же центра не было предоставлено никаких официальных документов о некорректной работе центра. Никаких уведомлений и предписаний о нарушениях ни сегодня, ни ранее мы не получали. Дети - основные посетители развлекательно центра. Для их безопасности с момента открытия мы обеспечиваем полный спектр мер: центр оборудован автоматической системой оповещения, пожарной сигнализацией, автоматической разблокировкой дверей, системой аварийного освещения. Персонал проинструктирован, аттестован", - утверждают сотрудники центра.

По информации руководства центра, они не в курсе на каком основании было выставлено постановление и считают, что решение может быть основано не на претензиях к пожарной безопасности.

"Судебного разбирательства не было. До решения суда приостановление работы центра, мы считаем незаконным, и будем отстаивать свои права. Нам важны репутация "Октября" и доверие гостей развлекательного центра, которым действия прокуратуры наносят безусловный урон", - подчеркнули в развлекательном центре.

Напомним, сегодня судебные приставы опечатали здание, его эксплуатация под запретом на неопределенное время.

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19.04.2018 16:20 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.04.2018 14:55 Мск
В Перми на неопределенный срок приостановили работу детского центра "Октябрь"








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В Пермском развлекательном центре "Октябрь" не согласны с решением о приостановке работы
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