В Тюмени предположительно задержана глава областного управления ФНС Тамара Зыкова

В Тюмени сотрудники ФСБ предположительно задержали главу областного управления ФНС Тамару Зыкову, передает корреспондент Накануне.RU.

О задержании сообщает местный телеграм-канал "Повестка" со ссылкой на представителей бизнес-сообщества региона. В пресс-службах областных управлений ФНС и ФСБ получить комментарии не удалось. В пресс-службу центрального аппарата налоговой службы направлен запрос Накануне.RU.

Напомним, Зыкова возглавила управление осенью 2013 г. В налоговой службе работает с момента ее образования – с 1990 г. В 2002 г. возглавила межрайонную ИФНС России №6 по Тюменской области, в 2007-12 гг. руководила ИФНС России по Тюмени №2. 13 июня 2012 г. была назначена заместителем руководителя областного управления налоговой службы.