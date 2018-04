Приме-балерине Большого театра отказали во въезде в США

Власти США отказали в предоставлении виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Артисты должны были выступить на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке.

Как сообщило американское интернет-изданиеPage Six, решение об отказе может быть связано с тем, что организаторы подали заявление на визу, которая обычно выдается группам артистов. А Смирнова и Тисси планировали выступить на мероприятии Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow ("Сегодняшние звезды встречают звезд завтрашнего дня") индивидуально. Однако, как отмечает издание, такие визы выдавались артистам, в том числе Смирновой, в прошлом, передает ТАСС.

Один из организаторов выступления считает, что такое решение могло быть принято по политическим мотивам. "У меня нет никаких других догадок, кроме того, что они из России. Но это не имеет никакого смысла", - сказала Линда Морзе.

Морзе заверила издание, что для фестиваля оформляли одинаковые визы для всех иностранных танцоров. "Даже в худшие времена холодной войны артисты Большого и Мариинского театров приезжали сюда", - подчеркнула она.

Ранее американские визы не смогла получить сборная РФ по вольной борьбе.