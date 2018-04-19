В Челябинской области 17-летняя девушка скончалась после операции

В Челябинской области СК проводит доследственную проверку по информации о смерти девушки во время операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В больнице одного из районов областного центра после проведения операции скончалась 17-летняя девушка.

"В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала", - отметили в СК.