Депутаты потребовали вернуть аккредитацию журналисту пермской "Звезды"

На сегодняшнем пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты выразили несогласие с действиями управления по связям с общественностью и средствами массовой информации регионального парламента, начальник которого лишила аккредитации журналиста газеты "Звезда". В причинах разобраться так и не удалось - разъяснений от управления в рамках "пленарки" политики получить не смогли. Аппарат заксобрания указал на то, что о возврате аккредитации должен просит сам журналист или СМИ, а не депутаты, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат от ЛДПР Олег Постников заступился за журналиста "Звезды" Евгения Плотникова, который, по мнению управления, распространял "слухи, порочащие честь заксобрания" через свою личную страницу в facebook. Депутат указал на то, что в СМИ журналист не порочил ничью честь и достоинство.

"В правилах аккредитации журналистов приведет перечень оснований, при наличии которых журналист может быть лишен аккредитации. Если речь идет о том, что он в своих публикациях порочит чью-то честь и достоинство, это должно быть подтверждено решением суда", - сказал Постников и предложил отменить решение управления.

Спикер Валерий Сухих, обращаясь к представителям аппарата заксобрания, предложил дать юридические комментарии. После недолгой заминки слово взял руководитель аппарата Валерий Новиченков. "Попросил бы протокольно зафиксировать это поручение и дать возможность разобраться в этом вопросе", - сказал он.

Более жестко выступила начальник государственно-правового управления Оксана Ходорова: "У нас есть правила, которые утверждены вами же. Согласно правилам, если журналист не согласен с тем, что его лишили аккредитации, в заксобрание имеет право обратиться либо журналист, либо СМИ. Я не понимаю, какой результат вы хотите получить (обращаясь к Постникову). Вдруг журналисту не нужна аккредитация? Как нам убедиться в его собственном волеизъявлении?".

Постников пытался сказать о некорректном, по его мнению, поведении управления, но ему предложили опираться на установленные правила. Однако следом за Постниковым слово взял "единоросс" Олег Шицын, Плотников является помощником парламентария.

"Я подготовил письмо с обращением, в котором прошу тщательным образом разобрать эту ситуацию и по крайней мере меня проинформировать. Речь идет о порочащих честь депутатов заксобрания сведениях, поэтому это касается меня лично", - сказал депутат.

Глава заксобрания заверил, что случай будет разобран "в соответствии с законодательством".