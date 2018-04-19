В Петербурге поймали мигрантов, собиравшихся в тренировочный лагерь террористов

В Петербурге задержаны двое 21-летних граждан одной из республик Средней Азии. Их подозревают в покушении на участие в деятельности террористической организации.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в 2017-2018 годах злоумышленники, используя социальные группы в интернете, нашли неустановленное лицо, которому подтвердили свое желание принять участие в деятельности международной террористической организации в одной из стран Ближнего Востока, отправив фотоснимки своих паспортов. После неизвестный сообщил им безопасный путь выезда из России в обход сотрудников правоохранительных органов, а также обещал помочь в доставлении в тренировочный лагерь террористов.

"Для связи с вербовщиком фигуранты дела использовали мессенджер "Телеграмм". 10 апреля 2018 года соучастники приобрели авиабилеты для последующего вылета из России и перемещения на территорию указанной страны. Однако злоумышленники не смогли довести преступление до конца, поскольку были задержаны следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, а также Росгвардии", - отметили в СКР.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения и предъявлении им обвинения.