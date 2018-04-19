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19.04.2018
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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В Петербурге поймали мигрантов, собиравшихся в тренировочный лагерь террористов
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Петербурге задержаны двое 21-летних граждан одной из республик Средней Азии. Их подозревают в покушении на участие в деятельности террористической организации.
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Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в 2017-2018 годах злоумышленники, используя социальные группы в интернете, нашли неустановленное лицо, которому подтвердили свое желание принять участие в деятельности международной террористической организации в одной из стран Ближнего Востока, отправив фотоснимки своих паспортов. После неизвестный сообщил им безопасный путь выезда из России в обход сотрудников правоохранительных органов, а также обещал помочь в доставлении в тренировочный лагерь террористов.

"Для связи с вербовщиком фигуранты дела использовали мессенджер "Телеграмм". 10 апреля 2018 года соучастники приобрели авиабилеты для последующего вылета из России и перемещения на территорию указанной страны. Однако злоумышленники не смогли довести преступление до конца, поскольку были задержаны следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, а также Росгвардии", - отметили в СКР.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения и предъявлении им обвинения.

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19.04.2018 15:29 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
17:29 Екб


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В Петербурге поймали мигрантов, собиравшихся в тренировочный лагерь террористов
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