"Я считал, что он мой приятель". Сандаков рассказал об отношениях с Ахримеевым

Сегодня в Советском районном суде Челябинска начал давать показания бывший вице-губернатор региона Николай Сандаков, обвиняемый в получении взятки, мошенничестве и взломе электронной почты. Выступление он начал с заявления о невиновности и рассказал собственную версию появления уголовных дел, а также того, почему ранее отказался от дачи показаний, передает корреспондент Накануне.RU

"Меня обвиняют в преступлениях, которых я не совершал. Данные уголовные дела сфабрикованы под руководством и указанию бывшего начальника УФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева. Он организовал не только мое незаконное уголовное преследование, он также пытался организовать незаконное уголовное преследование моих родственников и друзей. С этим и связано то, что на стадии предварительного следствия я отказался от дачи показаний, потому что практика показала, что любое мое доказательство приводило к тому, что передопрашивался в очередной раз штатный свидетель Тарасов, на людей, которые имели информацию по обстоятельствам уголовного дела, оказывалось давление, вплоть до запугивания, фабриковались документы в уголовном деле", - заявил Сандаков в ходе судебного заседания.

До середины 2014 года, как рассказал обвиняемый, с Ахримеевым его якобы связывали приятельские отношения, и они много времени проводили неформально. "Я считал, что он мой приятель", - сказал он на суде.

По словам Сандакова, возбуждению уголовного дела предшествовал конфликт, связанный с выборами в райсоветы Челябинска в 2014 году.

"Пользуясь тем, что сменился губернатор, известный достаточно предприниматель, который находился с Ахримеевым еще в более тесных отношениях, Борис Видгоф поднял партийный бунт, отказавшись выполнять указания ЦИК партии о проведении региональных праймериз. Видгоф считал, что предварительное голосование - ерунда. Он хотел провести в райсовет Тракторозаводского района того, кто ему нужен. Я был вынужден принять решение отстранить его от формирования депутатского корпуса в Тракторозаводском районе, потому что ничего хорошего, кроме расшатывания ситуации в городе, его деятельность не приносила", - заявил бывший "политический" вице-губернатор.

Через некоторое время после этого ему позвонил Ахримеев и предложил встретиться.

"Мы встретились с ним возле спорткомплекса "Динамо" и часа 1,5 ходили. Он мне говорил, что я не прав. Он практически не скрывал, что лоббирует интересы Видгофа. Ахримеев сказал, что в списках не должно быть Павленкова, Павлюченко, а те, кого предлагает Видгоф, обязательно должны быть в списках депутатов. Я сказал, что я услышал, но я решения не принимаю, а только реализую", - продолжил он.

После этого состоялся разговор с губернатором, после которого Сандаков позвонил Ахримееву и сообщил, что ничего менять в списках не будет.

"Потом мне губернатор сказал, что на меня начали собирать компромат и он за тобой придет. Они и по Астрахани старые дела поднимали. Я тогда понимал, что происходит, пошли сигналы, что в Астрахани мои старые дела расследуют. Я был уверен, что ничего криминального не делал", - подчеркнул он.

В середине 2000-х годов в Астрахани Сандаков проводил реформу коммунальных предприятий. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве одного из предприятий. Дело расследовалось 1,5 года, но в итоге было закрыто за отсутствием состава преступления.

"Все свидетели показывали, что я действовал в интересах муниципалитета и никаких незаконных указаний не давал, более того, эта схема потом много раз была реализована на территории всей страны", - заявил обвиняемый.

Сандаков признался, что еще до конфликта Ахримеев просил его дать показания на Цыбко, но он отказался.

"О реальных действиях в отношении меня стало известно, когда меня вызвал следователь, который расследовал дело Цыбко, и попросил меня дать показания. Я с этого момента понял, что какие-то действия будут происходить. На мой вопрос, в чем меня подозревают, он сказал, что скажет только после дачи показаний. Это был конец 2014 года. Я понимаю сейчас, что уголовное дело мое было возбуждено с целью моей дискредитации, оказания на меня давления для решения политических задач в регионе Ахримеевым, а также для того, чтобы иметь статусного свидетеля в деле Цыбко", - считает он.

После задержания Сандакова в аэропорту следователь, по словам обвиняемого, предлагал ему дать показания по себе и по Цыбко, и взамен он пошел бы по подписке о невыезде. Но он отказался, и следователь вышел с ходатайством о заключении под стражу, которое поддержал суд.

Также сегодня на заседании обсудили один из эпизодов уголовного дела. По версии следствия, 9 июля 2011 года Сандаков, Тарасов и Цыбко встречались в ресторане "Грузинский дворик", где бывший вице-губернатор вымогал у Тарасова взятку.

Сам Сандаков утверждает, что не мог в этот день быть в этом заведении, поскольку находился в другом месте - в Саткинском районе на дне рождения у родственника. Это, по его словам, подтверждают свидетельские показания, биллинги телефона, путевой лист его водителя, справка с базы отдыха, где он был с семьей, и фотографии с праздника.

Следующее заседание суда состоится 24 апреля, в этот день продолжится допрос Сандакова.

Как уже сообщало Накануне.RU, с октября 2016 года в Советском районном суде рассматривается первое уголовное дело в отношении Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. В рамках второго уголовного дела бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в виде охранных услуг.