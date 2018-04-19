Около 650 человек вывели из ТЦ в Москве во время пожара

В Москве из торгового центра "Измайловский" после возгорания были эвакуированы 650 человек.

Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в кафе, расположенном в ТЦ.

"Сообщение о задымлении в кафе по адресу ул. Первомайская, д.42 поступило в 13.10. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и в 13.25 минут ликвидировали загорание вентиляционного короба в подсобном помещении кафе", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Москве.

Площадь пожара составила порядка 5 квадратных метров.

Отмечается, что сотрудники администрации до прибытия спасателей вывели людей на улицу. Информации о пострадавших не поступало.

17 апреля в Архангельске произошел пожар в торговом центре "Фокус".