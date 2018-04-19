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"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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"Спрашивать буду жестко" - в Салехарде обсудили сход снега с крыш, отлов бродячих животных и арктическую безопасность
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Совет глав муниципалитетов, Дмитрий Кобылкин (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде участники Совета глав муниципалитетов на очередном заседании обсудили самые злободневные темы весеннего периода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
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"Очередной сезонный экзамен некоторые начали с непростительных ошибок, которые довели до беды. Пристальное внимание – очистке от снега территорий и крыш, недопущению схода наледи, подтопления дворов и общественных зон. Это – помимо традиционных мер защиты населенных пунктов от паводка. В ближайшие дни вам необходимо провести совещания с директорами управляющих компаний, взять под личный контроль качество уборки. Для объективности оценок коммунальщиков – привлекайте общественность, СМИ – они все видят. Сами чаще ходите пешком!" - обратился к участникам заседания губернатор Дмитрий Кобылкин, начиная работу Совета глав муниципалитетов.

Напомним, от схода снега с крыш в округе уже пострадали несколько детей: 19 марта в городе Тарко-Сале школьники играли во дворе жилого дома и на 11-летнюю девочку обрушилась снежная глыба. Школьница погибла на месте. 21 марта в селе Мужи Шурышкарского района "скорая помощь" доставила в районную больницу двух подростков, 2007 г. рождения с ссадинами и сотрясением головного мозга. Выяснилось, что на детей обрушился пласт снега с крыши здания музыкальной школы, в тот момент, когда они вышли на крыльцо школы.

"Еще одна острая сезонная тема – отлов и содержание бродячих животных. Средства на эти цели муниципалитетам выделяются. Что не так? Обсудим, как ужесточить контроль. Безопасность жителей и гостей округа – ответственность власти", - подчеркнул глава арктического региона.

Совет глав муниципалитетов, Дмитрий Кобылкин(2018)|Фото: Правительство ЯНАО

Руководитель службы ветеринарии округа Андрей Листишенко представил информацию о законодательных нормах в сфере регулирования численности безнадзорных животных, а также рейтинг муниципалитетов по количеству неприятных происшествий с бродячими животными и пострадавшими от них.

Особое внимание было уделено условиям и срокам содержания отловленных животных в приютах и ответственности их владельцев. Способ контроля, такой, как чипирование, может повысить сознательность собаководов, и ветеринарная служба готова этот механизм внедрить. Тем не менее, чтобы норма стала обязательной, нужны принятые на федеральном уровне ветеринарные правила идентификации, учета и содержания животных. Региональные инициативы направлены в Минсельхоз РФ, но пока остаются без ответа. Губернатор округа поручил повысить эффективность межведомственного взаимодействия.

Как сообщало Накануне.RU, в начале апреля произошли два нападения собак в Салехарде. Первое случилось 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъяренные псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Впоследствии по инициативе прокуратуры дело закрыли. Позже следователи нашли других пострадавших от нападений. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.

Также участники Совета обсудили вакцинацию оленьего поголовья, профилактику сибирской язвы. В настоящее время охват поголовья вакцинированием составляет от 20 до 42% в зависимости от района и количества животных. Приуральский и Тазовский районы взяты на контроль с поручением – увеличить темпы работы, повысить уровень информированности оленеводов о значимости и личной, и общей безопасности.

"Мы не можем допустить повторения биологической угрозы из-за чьей-то недоработки. Арктические рубежи, запасы Ямала постоянно привлекают внимание извне. Америка уже открыто заявляет о правилах использования Северного морского пути. В таких условиях вопросам безопасности арктической территории – особый контроль. Спрашивать буду жестко", - обратился к коллегам губернатор.

Также на Совете обсуждалась подготовка к пожароопасному сезону и формирование городской среды.

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19.04.2018 15:55 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
17:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.04.2018 09:50 Мск
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Ранее 18.04.2018 16:10 Мск
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"Спрашивать буду жестко" - в Салехарде обсудили сход снега с крыш, отлов бродячих животных и арктическую безопасность
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