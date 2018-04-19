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от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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В Екатеринбурге растет число желающих сдать квартиру в дни ЧМ-2018
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ключи от квартиры (2016) | Фото:informaplus.ru

В Екатеринбурге доступно почти 500 предложений с вариантами квартир на дни проведения Чемпионата мира по футболу, но только 7% собственников готовы заселить гостей города за сумму, не превышающую 15 тыс. руб. в сутки. Как сообщили Накануне.RU эксперты сервиса онлайн путешествий OneTwoTrip, самый большой процент собственников – 53% – хотят сдать свою квартиру дороже 30 тыс. руб. Остальная доля варьируется в ценовой категории от 15 до 30 тыс. руб.
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По данным экспертов, половина квартир, которые собственники предлагают на дни ЧМ, появилась всего за последние шесть месяцев.

Екатеринбуржцы используют различные способы обогатиться за счет гостей города.

"Владельцев квартир, которые хотят уехать на период чемпионата из города, и сдать свое жилье болельщикам, действительно много. Сбудутся ли планы таких владельцев заработать на болельщиках - вопрос. Цены на аренду жилья высоки даже по меркам зарубежных гостей чемпионата, поэтому мы не видим вокруг данного сегмента объектов размещения особого ажиотажа", - рассказал директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.

Ранее Накануне.RU изучило предложения арендодателей в городах, где пройдет мундиаль, и выяснило, что цены варьируются от привычных 1,5 тыс. за сутки до шокирующих 30-50 и даже 100 тыс. руб. При этом владельцы квартир считают стоимость "вполне адекватной".

Напомним, что Правительство установило максимальную стоимость гостиничного обслуживания в городах проведения Чемпионата: максимальные цены за ночь в различных категориях номеров приведены в постановлении от 10 февраля 2016 года. В Екатеринбурге в "черный список" Ростуризма попали уже семь отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Матчи Чемпионата мира пройдут в 11 российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи – с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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19.04.2018 15:17 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:17 Екб


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В Екатеринбурге растет число желающих сдать квартиру в дни ЧМ-2018
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