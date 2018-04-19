"Готов делить прибыль 50/50". Беглый депутат Рады представил первый компромат на Порошенко

Бежавший с Украины депутат Верховной рады Александр Онищенко опубликовал запись разговора с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Запись обнародовали в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

По словам Онищено, аудиозапись прошла экспертизу, и его подлинность подтверждена. На записи он говорит, что Злочевский просит сделать предложение: он выкупил компанию по гидроразрывам, готов заключать все контракты с "Нефтегазом" и другими госкомпаниями, отдать 50% компании и делить прибыль 50/50.

"Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей, и всю экономику будем делить 50/50. Вы в курсе, что Коля [Злочевский] уже поставил на ваши компании более 10 миллионов долларов?" - говорит Онищенко.

"Да, я в курсе", - отвечает Порошенко.

"Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас", - сказал Онищенко.

"Так, Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы", - заключил Порошенко и попросил предать ему привет.

Интересно, что Злочевский был заместителем секретаря СНБО Украины до 26 февраля 2014 года, т.е. Порошенко просто договорился с представителем бывшей власти. Уголовное дело против Злочевского было закрыто в августе 2017 года, но об этом стало известно только в феврале.

В ближайшем будущем Онищенко намерен представить в Европе и на Украине свою новую книгу о коррупции Порошенко. Книга называет "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Онищенко уже анонсировал, что книга уникальна тем, что содержит серию до сих пор неизвестных фактов.

Напомним, ранее Онищенко заявил, что Порошенко покупал голоса в парламенте для продвижения нужных ему законов, в том числе тех, которые требовала Европа, причем тратил на это деньги МВФ. При этом беглый депутат передал за границей компромат на Порошенко спецслужбам США.