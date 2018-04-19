Казна "растет и пухнет". Бюджет Свердловской области увеличат на 4,5 млрд

Региональный кабмин утвердил увеличение доходов областного бюджета на 4,5 млрд руб. Положительная динамика налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Свердловской области в первом квартале 2018 года позволила во второй раз в текущем году увеличить бюджетный прогноз по доходам и расходам областной казны, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Как сообщила вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, прогноз по доходам областного бюджета предлагается увеличить на 4,5 млрд руб. – до 225,7 млрд. Из них налоговые и неналоговые доходы вырастут на 3,3 млрд руб., безвозмездные поступления – на 1,3 млрд.

Дефицит областного бюджета пока остается на прежнем уровне.

Внесение изменений в закон об областном бюджете позволит направить дополнительные средства на реализацию поручений главы региона в сфере строительства, управления госимуществом, спорта, здравоохранения, АПК, культуры, информатизации и экономики.