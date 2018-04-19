Тюменка, завоевавшая титул "Мисс мира", стала лицом L'oreal

Обладательница титула "Мисс мира – 2008" Ксения Сухинова стала лицом популярной марки косметики, передает корреспондент Накануне.RU.
"Наконец могу объявить, что я стала девушкой Nude #lorealprorussia! Быть лицом кампании #цветмоегохарактера и работать с такой командой – одно удовольствие! Спасибо, что доверили стать девушкой Nude L’Oréal Professionnel, ведь мой цвет волос действительно раскрывает мой характер, настроение, индивидуальность. Весной этот оттенок, на мой взгляд, особенно актуален!" - написала тюменка в своем Instagram.
Напомним, уроженца Нижневартовска и выпускница ТюмГНГУ Ксения Сухинова стала первой красавицей мира 10 лет назад. В 2015 г. обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь амурскому тигренку по имени Мир, который стал жертвой незаконной торговли дикими животными.
Урааа! Наконец могу объявить, что я стала девушкой Nude #lorealprorussia! Быть лицом кампании #цветмоегохарактера и работать с такой командой одно удовольствие! Спасибо, что доверили стать девушкой Nude L’Oréal Professionnel, ведь мой цвет волос, действительно, раскрывает мой характер, мое настроение, мою индивидуальность. Весной этот оттенок, на мой взгляд, особенно актуален!👌🏻 #ЦВЕТМОЕГОХАРАКТЕРА #lpnude #nudehair @lorealproru_team