Тюменка, завоевавшая титул "Мисс мира", стала лицом L'oreal

Обладательница титула "Мисс мира – 2008" Ксения Сухинова стала лицом популярной марки косметики, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наконец могу объявить, что я стала девушкой Nude #lorealprorussia! Быть лицом кампании #цветмоегохарактера и работать с такой командой – одно удовольствие! Спасибо, что доверили стать девушкой Nude L’Oréal Professionnel, ведь мой цвет волос действительно раскрывает мой характер, настроение, индивидуальность. Весной этот оттенок, на мой взгляд, особенно актуален!" - написала тюменка в своем Instagram.

Напомним, уроженца Нижневартовска и выпускница ТюмГНГУ Ксения Сухинова стала первой красавицей мира 10 лет назад. В 2015 г. обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь амурскому тигренку по имени Мир, который стал жертвой незаконной торговли дикими животными.