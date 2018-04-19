Двое уральцев получили 34 года "строгача" за жестокое убийство из-за браги

На Среднем Урале вынесен приговор двум жителям Кировграда. Их признали виновными в жестоком убийстве двух человек и надолго отправили в колонию.

Трагедия разыгралась в ночь на 13 декабря 2016 года. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 26-летний житель города пришел в гости к своему знакомому, чтобы распить с ним принесенную с собой брагу в количестве трех литров. В это время в гостях у хозяина дома уже находились двое (подсудимые), которые употребляли крепкие алкогольные напитки. Все вместе они распили брагу, после чего ее владелец ушел к себе домой. Но через некоторое время спиртное закончилось и собутыльники решили сходить к ушедшему мужчине, чтобы попросить у него еще браги.

"В это время он и его 60-летний отец, проживавшие в доме по улице Красных Партизан, уже спали. Услышав стук в дверь, младший из хозяев дома впустил ночных гостей, однако отказал им в просьбе дать браги. По этому поводу между ним и злоумышленниками возник конфликт, на почве которого потерпевшему были причинены телесные повреждения при помощи ножки от табурета и ножа. Из-за возникшего шума проснулся хозяин дома. Злоумышленниками ему также были причинены телесные повреждения при помощи ножки от табурета и ножа. От полученных повреждений оба потерпевших погибли на месте", - рассказали в следствии.

Уходя, убийцы прихватили две пятилитровых бутылки браги и подожгли дом с целью сокрытия следов. Однако после их ухода огонь не разгорелся и затух. Кроме этого, злоумышленники, взяв в коридоре дома потерпевших ключ от ВАЗ-2107, вышли на улицу и попытались запустить двигатель автомобиля, но этого им сделать не удалось. После этого оба скрылись.

Свердловский областной суд вынес свой приговор: молодому человеку 1996 года рождения назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год. В свою очередь, мужчине 1982 года рождения назначено 14 лет "строгача" с ограничением свободы на один год.