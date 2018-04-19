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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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Новости
19.04.2018 14:20 Мск (16:20 Екб)
общество | За рубежом
США угрожает "тектоническая бомба замедленного действия", от которой пострадают миллионы
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Землетрясение в Чили (2010) | Фото: AP

Тектонический разлом Хэйуорд, расположенный на западном побережье США, в обозримом будущем может спровоцировать разрушительное землетрясение в районе залива Сан-Франциско.

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По словам исследователей, разлом Хэйуорд гораздо опаснее знаменитого Сан-Андреаса.

Разлом Хэйуорд протягивается от южной части залива Сан-Пабло до города Фримонт, затрагивая Беркли, Окленд, Хейвард и Милпитас. Специалисты выяснили, что в этой области высок риск землетрясения магнитудой 7,0.

Как поясняют эксперты Геологической службы США, из семи миллионов человек, населяющих территорию неподалеку от залива, два миллиона живут непосредственно над разломом, так что последствия подземных толчков могло бы затронуть их напрямую. При этом мощное землетрясение в регионе, по расчётам ученых, может произойти в ближайшие десятилетия, пишет МК.

Землетрясение в Чили(2010)|Фото: REUTERS/Jose Luis Saavedra

При этом специалисты отмечают, что опасность для людей и инфраструктуры может представлять не только мощное землетрясение само по себе, но и пожары, которые возникнут в результате повреждения газопроводов. При этом поврежден, по предположению исследователей, окажется также и водопровод, что затруднит работу пожарных.

В результате стихийного бедствия, вызванного "тектонической бомбой замедленного действия", как называют разлом геологи, могут погибнуть около тысячи человек (в том числе и от пожаров), а ранеными окажутся 18 тысяч человек.

Согласно сценарию HayWired, который предусматривает самое разрушительное землетрясение в истории Калифорнии, от рушащихся зданий могут пострадать до 2,5 тысячи человек, а лифты окажутся ловушкой для 22 тысяч человек. 400 тысяч жителей вынуждены будут покинуть свои дома, а доступ к чистой питьевой воде будет затруднен в течение шести месяцев.

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19.04.2018 14:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:20 Екб


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США угрожает "тектоническая бомба замедленного действия", от которой пострадают миллионы
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