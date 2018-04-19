США угрожает "тектоническая бомба замедленного действия", от которой пострадают миллионы

Тектонический разлом Хэйуорд, расположенный на западном побережье США, в обозримом будущем может спровоцировать разрушительное землетрясение в районе залива Сан-Франциско.

По словам исследователей, разлом Хэйуорд гораздо опаснее знаменитого Сан-Андреаса.

Разлом Хэйуорд протягивается от южной части залива Сан-Пабло до города Фримонт, затрагивая Беркли, Окленд, Хейвард и Милпитас. Специалисты выяснили, что в этой области высок риск землетрясения магнитудой 7,0.

Как поясняют эксперты Геологической службы США, из семи миллионов человек, населяющих территорию неподалеку от залива, два миллиона живут непосредственно над разломом, так что последствия подземных толчков могло бы затронуть их напрямую. При этом мощное землетрясение в регионе, по расчётам ученых, может произойти в ближайшие десятилетия, пишет МК.

При этом специалисты отмечают, что опасность для людей и инфраструктуры может представлять не только мощное землетрясение само по себе, но и пожары, которые возникнут в результате повреждения газопроводов. При этом поврежден, по предположению исследователей, окажется также и водопровод, что затруднит работу пожарных.

В результате стихийного бедствия, вызванного "тектонической бомбой замедленного действия", как называют разлом геологи, могут погибнуть около тысячи человек (в том числе и от пожаров), а ранеными окажутся 18 тысяч человек.

Согласно сценарию HayWired, который предусматривает самое разрушительное землетрясение в истории Калифорнии, от рушащихся зданий могут пострадать до 2,5 тысячи человек, а лифты окажутся ловушкой для 22 тысяч человек. 400 тысяч жителей вынуждены будут покинуть свои дома, а доступ к чистой питьевой воде будет затруднен в течение шести месяцев.