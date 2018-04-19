Россия обратилась в ВТО за компенсацией из-за введения Штатами пошлин на сталь и алюминий

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием компенсации от США за введенные пошлины на алюминий и сталь.

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Reuters со ссылкой на документы ВТО сообщает, что с такими же требованиями в организацию обратились Китай, Индия и Евросоюз. Вашингтон согласился вести переговоры с Китаем и "открыт для дискуссии" с Индией и ЕС, сообщает агентство.

Напомним, Штаты ввели пошлины в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию. Вместе с тем ЕС, заявил о намерении вместе с США принимать меры для сдерживания импорта стали из Китая.