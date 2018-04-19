Тагильчане примут участие во всемирной неделе иммунизации

С 24 по 30 апреля 2018 года Нижний Тагил присоединится ко всемирной неделе иммунизации. В ее рамках запланировано проведение мероприятий как для врачей и специалистов, отвечающих за санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, так и для тагильчан, желающих защитить себя от опасных заболеваний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В частности, будет организована "горячая линия" по вопросам профилактики различных инфекций, ежедневный мониторинг за количеством лиц, привитых в период недели иммунизации, лекции в образовательных учреждениях и на предприятиях.

По информации территориального отдела Роспотребнадзора, за первые три месяца текущего года в Нижнем Тагиле установлено неудовлетворительное выполнение плана профилактических прививок в рамках национального календаря. Объем привитого населения, как детского, так и взрослого, должен составлять не менее 25%, однако достигнутые показатели не дотягивают до плановых.

Так, в период с января по март против коклюша было привито 20,4% детей, дифтерии и столбняка – 20,5%, туберкулеза – 23,1%, кори – 21,1%, гепатита – 17,8%. Как отмечают представители Роспотребнадзора, взрослое население не спешит следовать рекомендациям национального календаря прививок. Против дифтерии прошло ревакцинацию только 24,5% тагильчан, прививки против кори поставили 15,4%, от краснухи 5,4%, а на повторную иммунизацию решились всего 1,3%.

Всемирная организация здравоохранения проводит неделю иммунизации под девизом: "Вакцинация – как право каждого человека и общая обязанность". Основная цель компании состоит в повышении информированности населения о пользе прививок, а также в привлечении внимания к теме защиты каждого человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.