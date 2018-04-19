В Екатеринбурге из-за кишечной инфекции несколько дней на карантине провела еще одна школа

В Екатеринбурге школа №121, которая находится на ВИЗе, закрыта на карантин уже несколько дней. Как сообщается на сайте образовательного учреждения, ученики с 16 апреля обучаются дистанционно в связи с санитарной обработкой.

Роспотребнадзор проверил образовательное учреждение в связи с поступающими жалобами от родителей.

"К нам поступали жалобы от родителей учеников школы №121. Специалисты проверили пищеблок и нашли достаточное количество нарушений, чтобы закрыть школу и не допустить распространения кишечной инфекции", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что родители жаловались на качество питания и санитарное состояние пищеблока. Школу пришлось временно закрыть, чтобы провести дезинфекцию и устранить все нарушения.

20 апреля учебное заведение будет работать в обычном режиме.

Напомним, что 17 марта закрыли на карантин школу №85 после массового отравления учеников. К проверке подключились следователи СКР. До 23 апреля ученики будет обучаться дистанционно.