В Новом Порту состоялся главный праздник тундровиков

В селе Новый порт с традиционным размахом прошел День оленевода. Национальный праздник состоялся при поддержке "Газпромнефть-Ямала" в рамках реализации программы социальных инвестиций "Родные города".

Главными героями этого дня стали жители Новопортовской и Мыскаменской тундры. Они продемонстрировали свою силу и ловкость в соревнованиях по национальным видам спорта – метанию тынзяна на хорей, перетягиванию палки, прыжкам через нарты, тройному национальному прыжку.

Наиболее зрелищными и эмоциональными среди состязаний стали гонки на оленьих упряжках. Обладатель самых быстрых оленей Николай Сэротэтто награжден снегоходом. Победительница гонки среди женщин Любовь Яптик получила в подарок двигатель для "Бурана".

На празднике тундровики представили национальные костюмы – ягушки и малицы, рассказали о традициях, которые передаются из поколения в поколение. Свое мастерство в ведении хозяйства женщины продемонстрировали в оформлении нарт и в приготовлении национальных блюд.

Для участников конкурсов в качестве подарков "Газпромнефть-Ямал" подготовил необходимые в повседневной жизни вещи: бензогенераторы, двигатели для "Бурана", бензопилы, резиновые лодки, швейные машины, наборы посуды.

Активное участие в проведении праздника приняло "Газпромнефть-Снабжение". Предприятие оказало помощь в доставке подарков, а также подготовило поощрительные призы для детей.

Программа Дня оленевода была продумана так, что занятия по душе нашли гости праздника всех возрастов. Дети соревновались в северном многоборье и представили национальную одежду. В подарок за успешное участие в конкурсах они получили планшеты, гироскутеры, велосипеды, конструкторы, игрушки. Кроме этого, для юных участников праздника был организован мастер-класс по росписи деревянных фигурок оленей. Каждый ребенок создал сувенир на память о Дне оленевода-2018.

Украшением праздника стала концертная программа с участием творческих коллективов Ямальского района и звезд округа – певиц Екатерины Салиндер и Надежды Сэротэтто.

День оленевода в Новом Порту не проводился в течение тридцати лет. Возродить традицию удалось при поддержке "Газпромнефть-Ямала", впервые после длительного перерыва праздник состоялся в 2016 году.

"При масштабном промышленном освоении региона мы считаем своим долгом способствовать сохранению самобытности коренных малочисленных народов Севера. Поэтому важно, что главный праздник тундровиков удалось возродить и проводить ежегодно, – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин. – Реализация подобных социально значимых мероприятий подтверждает эффективность программы социальных инвестиций "Родные города" и интерес к проектам со стороны тундрового населения и жителей поселка".

"Улыбки на лицах людей, яркие эмоции, незабываемые впечатления, которые остаются после такого события, – главный результат для организаторов Дня оленевода, – сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский. – Благодаря проведению национального праздника коренные жители понимают, что их традиции чтут и уважают. В партнерстве с компанией "Газпромнефть-Ямал" выполняется социальная миссия по сохранению национальной самобытности и культурного наследия коренных жителей района".