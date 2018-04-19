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19.04.2018
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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Новости
19.04.2018 14:05 Мск (16:05 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
В Новом Порту состоялся главный праздник тундровиков
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(2018) | Фото: газпромнефть

В селе Новый порт с традиционным размахом прошел День оленевода. Национальный праздник состоялся при поддержке "Газпромнефть-Ямала" в рамках реализации программы социальных инвестиций "Родные города".

Главными героями этого дня стали жители Новопортовской и Мыскаменской тундры. Они продемонстрировали свою силу и ловкость в соревнованиях по национальным видам спорта – метанию тынзяна на хорей, перетягиванию палки, прыжкам через нарты, тройному национальному прыжку.

(2018)|Фото: газпромнефть

Наиболее зрелищными и эмоциональными среди состязаний стали гонки на оленьих упряжках. Обладатель самых быстрых оленей Николай Сэротэтто награжден снегоходом. Победительница гонки среди женщин Любовь Яптик получила в подарок двигатель для "Бурана".

(2018)|Фото: газпромнефть

На празднике тундровики представили национальные костюмы – ягушки и малицы, рассказали о традициях, которые передаются из поколения в поколение. Свое мастерство в ведении хозяйства женщины продемонстрировали в оформлении нарт и в приготовлении национальных блюд.

(2018)|Фото: газпромнефть

Для участников конкурсов в качестве подарков "Газпромнефть-Ямал" подготовил необходимые в повседневной жизни вещи: бензогенераторы, двигатели для "Бурана", бензопилы, резиновые лодки, швейные машины, наборы посуды.

(2018)|Фото: газпромнефть

Активное участие в проведении праздника приняло "Газпромнефть-Снабжение". Предприятие оказало помощь в доставке подарков, а также подготовило поощрительные призы для детей.

(2018)|Фото: газпромнефть

Программа Дня оленевода была продумана так, что занятия по душе нашли гости праздника всех возрастов. Дети соревновались в северном многоборье и представили национальную одежду. В подарок за успешное участие в конкурсах они получили планшеты, гироскутеры, велосипеды, конструкторы, игрушки. Кроме этого, для юных участников праздника был организован мастер-класс по росписи деревянных фигурок оленей. Каждый ребенок создал сувенир на память о Дне оленевода-2018.

(2018)|Фото: газпромнефть

Украшением праздника стала концертная программа с участием творческих коллективов Ямальского района и звезд округа – певиц Екатерины Салиндер и Надежды Сэротэтто.

(2018)|Фото: газпромнефть

День оленевода в Новом Порту не проводился в течение тридцати лет. Возродить традицию удалось при поддержке "Газпромнефть-Ямала", впервые после длительного перерыва праздник состоялся в 2016 году.

(2018)|Фото: газпромнефть

"При масштабном промышленном освоении региона мы считаем своим долгом способствовать сохранению самобытности коренных малочисленных народов Севера. Поэтому важно, что главный праздник тундровиков удалось возродить и проводить ежегодно, – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин. – Реализация подобных социально значимых мероприятий подтверждает эффективность программы социальных инвестиций "Родные города" и интерес к проектам со стороны тундрового населения и жителей поселка".

"Улыбки на лицах людей, яркие эмоции, незабываемые впечатления, которые остаются после такого события, – главный результат для организаторов Дня оленевода, – сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский. – Благодаря проведению национального праздника коренные жители понимают, что их традиции чтут и уважают. В партнерстве с компанией "Газпромнефть-Ямал" выполняется социальная миссия по сохранению национальной самобытности и культурного наследия коренных жителей района".

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19.04.2018 14:05 Мск | Новый Порт | информационная служба Накануне.RU
16:05 Екб


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В Новом Порту состоялся главный праздник тундровиков
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