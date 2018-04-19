Знарок о своем уходе из сборной России по хоккею: "Буду обдумывать планы на будущее"

Теперь уже бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, руководивший национальной командой в течение олимпийского цикла, прокомментировал назначение на новую должность.

Напомним, Знарок будет консультировать штаб сборной, находясь в постоянном контакте с ним во время чемпионата мира в Дании. Федерация хоккея России уже назначила Илью Воробьева временно исполняющим обязанности главного тренера.

Сам Знарок впервые прокомментировал данную ситуацию.

"Федерация хоккея России приняла решение назначить нового главного тренера сборной и сделать меня до конца срока моего контракта - 31 мая 2018 года - консультантом национальной команды. В это время буду обдумывать планы на будущее. Буду на связи со штабом сборной", - приводит его слова официальный сайт ФХР.

Как сообщало Накануне.RU, после ухода Знарка весь тренерский штаб сборной России претерпел изменения.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Россия на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.