В Перми на неопределенный срок приостановили работу детского центра "Октябрь"

В Перми приостановлена деятельность семейного развлекательного центра "Октябрь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В здании проходили проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности. Из-за выявленных во время инспекции нарушений, было принято решение приостановить работу центра. Сегодня судебные приставы опечатали здание, его эксплуатация под запретом на неопределенное время.

"Идет исполнительное производство об обеспечении иска. Инициатор - прокуратура Свердловского района. Эксплуатация здания под запретом, его деятельность приостановлена до окончательного решения суда", - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В самом развлекательном центре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Отметим, что на сайте, есть раздел, посвященный безопасности. В нем сотрудники центра утверждают, что "предусмотрели абсолютно все".

"Все наши аттракционы сертифицированы и имеют гарантии от лучших в мире производителей. Каждый сотрудник прошел обучение по работе с игровым оборудованием, особое внимание уделяется технике безопасности. Во время работы с детьми сотрудники центра никогда не отвлекаются от рабочего процесса. Все экстремальные аттракционы в "Октябре" дети посещают исключительно со страховочным оборудованием и только с разрешения родителей. Исключением является аттракцион ZERO SHOCK — прыжок с шестиметрового стеклянного балкона на воздушную подушку без страховки. Но до аттракциона допускаются дети, пришедшие в центр с родителями, либо совершеннолетние посетители. Все помещения безопасны: установлено мягкое покрытие, защитные ограждения, отсутствуют острые углы. В интерьере используются экологически чистые материалы и антибактериальное покрытие. Пол отлично подходит для активных игр: мягкий ворс и резиновый подклад смягчают падение так же эффективно, как настоящая трава, а регулярная обработка гарантирует чистоту покрытия. Горки изготовлены без стыков — можно не беспокоиться за сохранность одежды ребенка. Мы ведем постоянное видеонаблюдение — родители могут следить за ребенком на игровой площадке в реальном времени, находясь в зоне кафе. Также действует система контрольных браслетов, поэтому ребенок не покинет "Октябрь" без родителей", - следует из информации, опубликованной на сайте.

Также сотрудники "Октября" сообщают о соблюдении санитарных норм, регулярной сухой химчистке ковров, влажной уборке помещений и мест общего пользования и о том, что персонал "Октября" обязательно проходит медицинскую комиссию для допуска к работе с детьми. Добавим, что про пожарную безопасность в этом разделе ничего не говорится.

Отметим, что ранее в Кунгуре приставы приостановили деятельность батутного центра и культурно-развлекательного центра "Циклон". Причина закрытия заведений та же - нарушение правил пожарной безопасности. Проверку не прошел также березниковский ТЦ "Бум" с кинотеатром "Мелодия".

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.