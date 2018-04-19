СМИ: В Сочи задержаны два заммэра

В Сочи идут задержания сотрудников городской администрации, связанных с делом о превышении должностных полномочий.

Сегодня был задержан заместитель мэра Сочи по строительству Иван Бомбергер, сообщил "Интерфаксу" источник в адвокатских кругах города-курорта.

Накануне сотрудники УФСБ задержали первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита. Суд арестовал чиновника на два месяца.

Отмечается, что в городской администрации оперативники опрашивают ряд руководящих сотрудников, связанных с делами о выделении земельных участков под строительство, а также о преднамеренном банкротстве ряда муниципальных предприятий.