Верховная рада поддержала обращение Порошенко к Константинополю о создании "единой украинской церкви"

Верховная рада поддержала обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею об автокефалии православной церкви на Украине, которое представил Петр Порошенко. "За" проголосовало 268 депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении Порошенко просит патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии УПЦ. В документе указывается, что это "поднимет на новые высоты уважение и авторитет Вселенского патриарха среди украинцев".

Порошенко отмечает, что патриарх Варфоломей – единственный человек в мире, который якобы имеет каноническое право и законную власть решать такие вопросы. При этом он подчеркнул, что "государство не имеет права и не должно вмешиваться в церковные дела".

Депутат Рады и церковный меценат Вадим Новинский считает этот шаг предвыборным ходом и обращает внимание на прямое попрание конституции.

"Президент - гарант конституции и не имеет права ее попирать. А в законе сказано, что церковь отделена от государства... Выполните лучше то, что обещали украинскому народу перед выборами. Установите мир в Донбассе! Это ваше главное обязательство перед людьми. А вы их обманули", - сказал Новинский.

Примечательно, что и сам Порошенко признал, что создание единой украинской церкви было и остается частью его предвыборной кампании.

В Кремле уже прокомментировали действия Порошенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "действия, направленные на раскол Церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться". Он указал, что позиция РПЦ в этом вопросе однозначна.

Отметим, что Константинопольский патриарх не может предоставить актокефалию УПЦ, поскольку та является частью РПЦ. Если же он самовольно объявит раскольничьи структуры новой церковью, это будет еретическим актом и приведет к разрыву со всеми православными церквями.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, план объединения раскольников с УПЦ в конце 2017 года потерпел неудачу.