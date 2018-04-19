Япония по дипломатическим каналам протестует в связи с российскими учениями на Курилах

Учения вооружённых сил России вблизи Курильских островов вызвали протесты Токио.

Как сообщает ТАСС, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга рассказал о том, что по дипломатическим каналам Москве передан протест, так как присутствие российских военных на четырёх островах противоречит японской позиции. По мнению японского политика, "вопрос об их принадлежности пока не решён".

В нынешних учениях принимают участие примерно 2 тыс. 500 человек, около 800 единиц техники, отрабатываются стрельбы по надводным морским целям, применяются беспилотники "Орлан".

Напомним, в феврале этого года МИД Японии раскритиковал проведение Россией антитеррористических учений на Курильских островах.