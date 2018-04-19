Банк "Открытие" предупредил клиентов о возможных двойных списаниях с карт

Банк "ФК Открытие" предупредил клиентов о возможных двойных списаниях средств по картам по техническим причинам.

"В настоящее время по техническим причинам возможны двойные списания по картам. В ближайшее время информация о денежных средствах на счетах будет восстановлена. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорит автоинформатор при звонке в кол-центр финучреждения.

Проблема связана с тем, что один из банков-участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков, объяснили в пресс-службе ФК "Открытие".

"Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций, которые осуществляли операции покупки или снятия наличных в торговых точках и банкоматах, обслуживаемых банком, допустившим сбой. Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка", - сказали в пресс-службе порталу Банки.ру.

По данным пресс-службы, объем задвоившихся операций незначительный. "Мы предпримем все действия для того, чтобы минимизировать неудобства наших клиентов, не дожидаясь исправлений от банка, допустившего ошибку", - сказали в банке.

В конце прошлого года банк "Открытие" предупредил клиентов о мошенниках, отправляющих сообщения через Viber.