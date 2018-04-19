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17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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Делегация Югры в Нью-Йорке поделилась опытом по защите прав КМНС
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КМНС, коренные народы севера (2018) | Фото: Газпромнефть-Ямал

Делегация Югры участвует в 17-ой сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.
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В состав делегации вошли первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, председатель думы автономного округа Борис Хохряков, депутат думы Югры, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по УрФО Александр Новьюхов, заведующий сектором музейных программ и проектов этнографического музея под открытым небом "Торум Маа" Вячеслав Кондин, оленеводы Сергей Ромбандеев, Валентин Тэвлин, Любовь Казанжи.

На заседании форума югорчане сообщили, что в настоящий момент в регионе проживают свыше 33 тыс. представителей КМНС – это ханты, манси и ненцы. Местами их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности нормативно признано около 80% всей территории округа. Базовые социальные, экономические, культурные, в сфере природопользования и другие права коренных народов Югры обеспечиваются "тематическими" законами, что в практической плоскости подкрепляется реализацией комплексной программы социально-экономического развития коренных народов и шести отраслевых программ.

В законодательном органе Югры образована отдельная парламентская структура - Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера. При правительстве округа и главах муниципалитетов действуют Советы представителей коренных малочисленных народов Севера Югры. Во всех органах власти региона функционируют 14 совещательных органов по вопросам коренных народов, в их составе - 52 представителя коренных народов, в том числе 25 женщин.

В рамках сессии постоянного форума ООН представители Югры также приняли участие в дискуссии "Социально-значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги. Российский опыт", организованной Федеральным агентством по делам национальностей России. Представители округа рассказали о наиболее перспективных и значимых проектах для коренных народов России, реализуемых при поддержке бизнес-сообщества, о поддержке социально значимых проектов, реализуемых на территории нашего региона на законодательном уровне и разработке индикаторов качества жизни представителей коренных народов.

Другие новости по темам: КМНС, делегация югры, форум ООН
19.04.2018 13:37 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
15:37 Екб


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Делегация Югры в Нью-Йорке поделилась опытом по защите прав КМНС
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