Делегация Югры в Нью-Йорке поделилась опытом по защите прав КМНС

Делегация Югры участвует в 17-ой сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая проходит в эти дни в Нью-Йорке, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В состав делегации вошли первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, председатель думы автономного округа Борис Хохряков, депутат думы Югры, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по УрФО Александр Новьюхов, заведующий сектором музейных программ и проектов этнографического музея под открытым небом "Торум Маа" Вячеслав Кондин, оленеводы Сергей Ромбандеев, Валентин Тэвлин, Любовь Казанжи.

На заседании форума югорчане сообщили, что в настоящий момент в регионе проживают свыше 33 тыс. представителей КМНС – это ханты, манси и ненцы. Местами их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности нормативно признано около 80% всей территории округа. Базовые социальные, экономические, культурные, в сфере природопользования и другие права коренных народов Югры обеспечиваются "тематическими" законами, что в практической плоскости подкрепляется реализацией комплексной программы социально-экономического развития коренных народов и шести отраслевых программ.

В законодательном органе Югры образована отдельная парламентская структура - Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера. При правительстве округа и главах муниципалитетов действуют Советы представителей коренных малочисленных народов Севера Югры. Во всех органах власти региона функционируют 14 совещательных органов по вопросам коренных народов, в их составе - 52 представителя коренных народов, в том числе 25 женщин.

В рамках сессии постоянного форума ООН представители Югры также приняли участие в дискуссии "Социально-значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов. Здравоохранение и социальные услуги. Российский опыт", организованной Федеральным агентством по делам национальностей России. Представители округа рассказали о наиболее перспективных и значимых проектах для коренных народов России, реализуемых при поддержке бизнес-сообщества, о поддержке социально значимых проектов, реализуемых на территории нашего региона на законодательном уровне и разработке индикаторов качества жизни представителей коренных народов.