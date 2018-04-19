Председатель скандального избирательного участка в Тюмени отделалась "административкой"

Расследование инцидента на УИК №2239 в тюменской гимназии №12 завершено.

Напомним, что видео с данного избирательного участка разошлось по сети Интернет и стало предметом рассмотрения в ЦИК в день выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. На скандальной записи можно было увидеть, как женщина, "похожая на председателя этого УИК Светлану Суворцеву", вбросила в урну более одного бюллетеня. После этого на утро следующего дня было принято решение полностью аннулировать итоги голосования на этом участке.

Представители оппозиционных кандидатов требовали возбудить уголовное дело, однако, как выяснилось, наказание последовало мягкое. Полиция лишь возбудила административное дело за получение бюллетеня за другого избирателя или за участие в голосовании более одного раза (ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ, штраф 30 тыс. руб.).

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU глава Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, в расследовании этого инцидента на днях была поставлена точка.

"Состоялся суд. По административному правонарушению было принято решение о штрафе в 30 тыс. руб.", - пояснил собеседник и добавил, что судом был установлен факт "о голосовании за другого избирателя".