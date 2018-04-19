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19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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Новости
19.04.2018 13:10 Мск (15:10 Екб)
политика | Тюменская область
Председатель скандального избирательного участка в Тюмени отделалась "административкой"
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выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: Накануне.RU

Расследование инцидента на УИК №2239 в тюменской гимназии №12 завершено.
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Напомним, что видео с данного избирательного участка разошлось по сети Интернет и стало предметом рассмотрения в ЦИК в день выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. На скандальной записи можно было увидеть, как женщина, "похожая на председателя этого УИК Светлану Суворцеву", вбросила в урну более одного бюллетеня. После этого на утро следующего дня было принято решение полностью аннулировать итоги голосования на этом участке.

Представители оппозиционных кандидатов требовали возбудить уголовное дело, однако, как выяснилось, наказание последовало мягкое. Полиция лишь возбудила административное дело за получение бюллетеня за другого избирателя или за участие в голосовании более одного раза (ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ, штраф 30 тыс. руб.).

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU глава Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, в расследовании этого инцидента на днях была поставлена точка.

"Состоялся суд. По административному правонарушению было принято решение о штрафе в 30 тыс. руб.", - пояснил собеседник и добавил, что судом был установлен факт "о голосовании за другого избирателя".

председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин(2018)|Фото: Накануне.RU

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19.04.2018 13:10 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
15:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.03.2018 09:40 Мск
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Председатель скандального избирательного участка в Тюмени отделалась "административкой"
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