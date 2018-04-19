Номинальным хозяином в финале Кубка России по футболу будет "Тосно"

Сегодня, 19 апреля, в Доме футбола в Москве прошла жеребьевка номинального хозяина поля в финале Кубка России 2017/18, который состоится 9 мая в Волгограде.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, по итогам жеребьевки хозяином поля в решающем матче "Тосно" - "Авангард" (Курск) будет клуб из Ленинградской области. Это даст ему право выбора цвета формы на игру. Стоит отметить, что "Волгоград Арена" впервые примет у себя финал турнира. Ближайшим летом на этом стадионе также пройдут игры чемпионата мира-2018.

Напомним, в среду были сыграны полуфиналы Кубка России. Курский "Авангард" с минимальным счетом одолел ярославский "Шинник", а "Тосно" сенсационно выбил из розыгрыша главного фаворита турнира - "Спартак", победив московский клуб в серии пенальти.