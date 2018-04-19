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Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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Новости
19.04.2018 13:08 Мск (15:08 Екб)
спорт | В России
Номинальным хозяином в финале Кубка России по футболу будет "Тосно"
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ФК &quot;Тосно&quot; (2018) | Фото: fctosno.ru

Сегодня, 19 апреля, в Доме футбола в Москве прошла жеребьевка номинального хозяина поля в финале Кубка России 2017/18, который состоится 9 мая в Волгограде.
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Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, по итогам жеребьевки хозяином поля в решающем матче "Тосно" - "Авангард" (Курск) будет клуб из Ленинградской области. Это даст ему право выбора цвета формы на игру. Стоит отметить, что "Волгоград Арена" впервые примет у себя финал турнира. Ближайшим летом на этом стадионе также пройдут игры чемпионата мира-2018.

Напомним, в среду были сыграны полуфиналы Кубка России. Курский "Авангард" с минимальным счетом одолел ярославский "Шинник", а "Тосно" сенсационно выбил из розыгрыша главного фаворита турнира - "Спартак", победив московский клуб в серии пенальти.

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19.04.2018 13:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:08 Екб


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Номинальным хозяином в финале Кубка России по футболу будет "Тосно"
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