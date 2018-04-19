На Ямале обманутым дольщикам заплатят компенсацию

в этот день
19.04.18
17:07
В Екб.19:07
"Ростех" собирается обанкротить Курганмашзавод и объединить его с тульским КБП
Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки
Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы
Главное
Россия обратилась в ВТО за компенсацией из-за действий США

Тема дня
Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
В Тимирязевской академии очередное увольнение: работы лишился директор исторического музея
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 740



Новости
19.04.2018 13:02 Мск (15:02 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
На Ямале обманутым дольщикам заплатят компенсацию
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний, Сергей Ямкин (2016) | Фото: zsyanao.ru

Депутаты заксобрания Ямала приняли закон о поддержке обманутых дольщиков, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Согласно документу, деньги получат те, кто вложился в возведение дома, но жилье так и не построили, а также обманутые ямальцы, создавшие жилищный кооператив. Пострадавшим заплатят социальную выплату для строительства или покупки жилья.

Выплата будет рассчитываться по формуле T = [S – d] x K, где T – сумма ее сумма, S – деньги, которые пострадавший фактически заплатил застройщику, d – деньги, полученные ямальцем при ликвидации застройщика, k – доля в строительстве. По словам спикера парламента Сергея Ямкмина, проблемные дома есть в Аксарке и Новом Уренгое.

Парламентарии единогласно поддержали изменения.

Другие новости по темам: обманутые дольщики, заксобрание Ямала, социальная выплата
19.04.2018 13:02 Мск | Салехард | Михаил Он
15:02 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.09.2017 13:47 Мск
На Ямале создадут закон о поддержке обманутых дольщиков








Добавить комментарий:

На Ямале обманутым дольщикам заплатят компенсацию
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+