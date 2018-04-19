На Ямале обманутым дольщикам заплатят компенсацию

Депутаты заксобрания Ямала приняли закон о поддержке обманутых дольщиков, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, деньги получат те, кто вложился в возведение дома, но жилье так и не построили, а также обманутые ямальцы, создавшие жилищный кооператив. Пострадавшим заплатят социальную выплату для строительства или покупки жилья.

Выплата будет рассчитываться по формуле T = [S – d] x K, где T – сумма ее сумма, S – деньги, которые пострадавший фактически заплатил застройщику, d – деньги, полученные ямальцем при ликвидации застройщика, k – доля в строительстве. По словам спикера парламента Сергея Ямкмина, проблемные дома есть в Аксарке и Новом Уренгое.

Парламентарии единогласно поддержали изменения.