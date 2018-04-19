Дефицит бюджета Пермского края уменьшился на 33 млн

Депутаты Пермского края скорректировали бюджет региона на 2018-2020 г. Дефицит казны на 2018 г. уменьшился на 33,4 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы бюджета выросли на 1388,0 млн руб. или на 1,2% к утвержденному бюджету за счет поступления межбюджетных трансфертов, а также роста прогнозов по поступлению налога на прибыль организаций на 925,8 млн руб. и штрафов.

Расходы увеличились на 1354,6 млн руб. Планируется направить дополнительные поступления из федерального бюджета в размере 300 млн руб. на финансирование дорожных работ. Предусмотрено увеличение финансирования на инфраструктурные проекты. Так, 140,7 млн руб. предложено направить на приобретение и установку 66 модульных ФАПов и 13 модульных офисов врачей общей практики.