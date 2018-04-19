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от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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Главного редактора "Областной газеты", которого избили арматурой, выписали из больницы
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полянин дмитрий павлович главный редактор областной газеты (2017) | Фото: Накануне.ru

Главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин выписан из стационара. По данным редакции этого издания, ему назначили длительное лечение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Самочувствие главного редактора "Областной газеты" оценивается как удовлетворительное.

Напомним, вечером в минувший четверг журналист был жестоко избит арматурой возле своего дома. Сам Полянин считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Сыщики отрабатывают различные версии, предпринимают комплекс необходимых мер для того, чтобы установить личности нападавших", - рассказал полковник Горелых.

Напомним, свою проверку по факту нападения на Дмитрия Полянина также организовал Следственный комитет.

Другие новости по темам: лечение, областная газета, больница, Екатеринбург, Дмитрия Полянин
19.04.2018 12:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.04.2018 15:55 Мск
В Екатеринбурге возбуждено дело по факту нападения на главного редактора "Областной газеты"

Ранее 14.04.2018 19:12 Мск
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Ранее 13.04.2018 14:42 Мск
Союз журналистов России проследит за расследованием дела о нападении на журналиста в Екатеринбурге

Ранее 13.04.2018 10:38 Мск
СКР проверяет версию о том, что нападение на редактора "Областной газеты" в Екатеринбурге может быть связано с его работой

Ранее 13.04.2018 08:27 Мск
В Екатеринбурге главного редактора "Областной газеты" избили арматурой у подъезда








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Главного редактора "Областной газеты", которого избили арматурой, выписали из больницы
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