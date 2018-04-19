Главного редактора "Областной газеты", которого избили арматурой, выписали из больницы

Главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин выписан из стационара. По данным редакции этого издания, ему назначили длительное лечение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Самочувствие главного редактора "Областной газеты" оценивается как удовлетворительное.

Напомним, вечером в минувший четверг журналист был жестоко избит арматурой возле своего дома. Сам Полянин считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Сыщики отрабатывают различные версии, предпринимают комплекс необходимых мер для того, чтобы установить личности нападавших", - рассказал полковник Горелых.

Напомним, свою проверку по факту нападения на Дмитрия Полянина также организовал Следственный комитет.