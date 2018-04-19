Вексельберг пожаловался Медведеву на последствия американских санкций

Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, попавший под антироссийские санкции США, пожаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву, на последствия от американских ограничений. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники.

Сообщается, что олигарх сообщил о заморозке счетов, риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета, а также о резком росте стоимости кредитов.

Одной из основных проблем Вексельберга стали margin calls (требование о внесении дополнительного обеспечения по кредиту в связи с падением стоимости ценных бумаг) по кредитам, привлекавшимся под залог акций UC Rusal. После расширения антироссийских санкций капитализация компании резко упала. По словам собеседников издания, речь идет о кредитах на сумму около $800 млн.

Кроме того, Вексельберг сообщил, что из-за санкций его структуры не могут проводить долларовые платежи в адрес кредиторов, поскольку те будут заморожены, а банки могут попасть под вторичные санкции за сотрудничество с российскими организациями, попавшими под ограничения.

Собеседники издания заявили, что Вексельберг не просил Медведева о конкретных механизмах помощи группе, однако передал премьеру обращение компании. По утверждению одного из источников, "было такое впечатление, что до этого в правительстве не до конца представляли себе масштаб проблем".

Издание сообщает, что Медведев пообещал поддержку. Накануне министр промышленности Денис Мантуров заявил, что компании, оказавшиеся под санкциями будут обеспечены оборотными средствами. Также разрабатываются варианты целевой закупки их продукции со стороны государства. Минфин тоже обещал предоставление краткосрочной ликвидности, а ЦБ сообщал о проработке мер, связанных с послаблением в валютном законодательстве, заявляет Reuters.

The Bell отмечает, что пока сложно оценить, во сколько бюджету обойдется помощь бизнесменов, оказавшихся под санкциями и их компаний. Также неясно, где правительство будет искать средства, ведь размер ущерба от последних санкций огромен. Но одновременно с антикризисными мерами в связи с санкциями, чиновники обсуждают варианты повышения налогов.

Между тем, Вексельберг попал в десятку самых богатых бизнесменов в России обновленного рейтинга Forbes. Состояние председателя совета директоров группы компаний "Ренова" оценивается в $14,4 млрд.