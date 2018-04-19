Вексельберг пожаловался Медведеву на последствия американских санкций

в этот день
19.04.18
12:57
В Екб.14:57
"Ростех" собирается обанкротить Курганмашзавод и объединить его с тульским КБП
Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки
Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы
Главное
Олигархи РФ увеличили состояние на $25 млрд, несмотря на санкционную войну

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;  | комментариев: 5
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
В Тимирязевской академии очередное увольнение: работы лишился директор исторического музея
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 725



Новости
19.04.2018 12:33 Мск (14:33 Екб)
экономика
Вексельберг пожаловался Медведеву на последствия американских санкций
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

вексельберг виктор феликсович (2013) | Фото: Накануне.ru

Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, попавший под антироссийские санкции США, пожаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву, на последствия от американских ограничений. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники.
Читайте также:

Сообщается, что олигарх сообщил о заморозке счетов, риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета, а также о резком росте стоимости кредитов.

Одной из основных проблем Вексельберга стали margin calls (требование о внесении дополнительного обеспечения по кредиту в связи с падением стоимости ценных бумаг) по кредитам, привлекавшимся под залог акций UC Rusal. После расширения антироссийских санкций капитализация компании резко упала. По словам собеседников издания, речь идет о кредитах на сумму около $800 млн.

Кроме того, Вексельберг сообщил, что из-за санкций его структуры не могут проводить долларовые платежи в адрес кредиторов, поскольку те будут заморожены, а банки могут попасть под вторичные санкции за сотрудничество с российскими организациями, попавшими под ограничения.

ПМЭФ, пленарное заседание, Виктор Вексельберг(2017)|Фото: forumspb.com

Собеседники издания заявили, что Вексельберг не просил Медведева о конкретных механизмах помощи группе, однако передал премьеру обращение компании. По утверждению одного из источников, "было такое впечатление, что до этого в правительстве не до конца представляли себе масштаб проблем".

Издание сообщает, что Медведев пообещал поддержку. Накануне министр промышленности Денис Мантуров заявил, что компании, оказавшиеся под санкциями будут обеспечены оборотными средствами. Также разрабатываются варианты целевой закупки их продукции со стороны государства. Минфин тоже обещал предоставление краткосрочной ликвидности, а ЦБ сообщал о проработке мер, связанных с послаблением в валютном законодательстве, заявляет Reuters.

The Bell отмечает, что пока сложно оценить, во сколько бюджету обойдется помощь бизнесменов, оказавшихся под санкциями и их компаний. Также неясно, где правительство будет искать средства, ведь размер ущерба от последних санкций огромен. Но одновременно с антикризисными мерами в связи с санкциями, чиновники обсуждают варианты повышения налогов.

Между тем, Вексельберг попал в десятку самых богатых бизнесменов в России обновленного рейтинга Forbes. Состояние председателя совета директоров группы компаний "Ренова" оценивается в $14,4 млрд.

Другие новости по темам: виктор вексельберг, санкции, дмитрий медведев
19.04.2018 12:33 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:33 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Вексельберг пожаловался Медведеву на последствия американских санкций
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+