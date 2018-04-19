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В руководстве ГУ МВД по Свердловской области произошли кадровые перестановки
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замначальника ГУ МВД по Свердловской области Александр Бутаков (2018) | Фото: МВД Свердловской области

В ГУ МВД России по Свердловской области произошли кадровые перестановки. Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ведомства Валерий Горелых, заместитель начальника полиции областного Главка Олег Курач оставил службу в органах внутренних дел, его место занял бывший начальник центра по противодействию экстремизму Александр Бутаков (на фото).
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"В соответствии с приказом начальника Главка от 18 апреля на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе назначен опытный офицер, много лет занимавшийся работой по борьбе с проявлениями экстремизма на территории Среднего Урала, подполковник Александр Бутаков. Прежний руководитель, занимавший эту должность, полковник полиции Олег Алексеевич Курач покинул ряды МВД по выслуге лет и ушел на заслуженный отдых. Сегодня этот приказ довел до личного состава всего гарнизона на селекторном совещании глава кадровой службы ГУ МВД области Владимир Тиряев", - сообщил полковник Горелых.

Обязанности начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области будет временно исполнять полковник полиции Игорь Талдыкин.

"Это не менее опытный офицер, много лет посвятивший борьбе с преступностью, что называется, "на земле", и, в частности, в Каменске-Уральском", - добавил Валерий Горелых.

Как сообщало Накануне.RU, недавно свою должность покинул еще один высокопоставленный свердловский силовик: начальник ГИБДД Среднего Урала Юрий Демин. Перед этим из органов был уволен его заместитель Александр Юнусов, который попал в аварию в Екатеринбурге и отказался от проверки на алкоголь.

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19.04.2018 12:38 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:38 Екб


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В руководстве ГУ МВД по Свердловской области произошли кадровые перестановки
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